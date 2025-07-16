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全球央行購金新趨勢：避美元、撐內需 掃貨「國產黃金」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
許多國家的央行改以本幣向國內礦場採購黃金。路透
許多國家的央行改以本幣向國內礦場採購黃金。路透

為增加黃金儲備、降低對美元依賴，愈來愈多國家的央行改向國內礦場採購黃金。

根據世界黃金協會（WGC），除菲律賓、厄瓜多等長期採行此一模式的國家外，近期包括哥倫比亞、坦尚尼亞、迦納和蒙古在內的央行，也陸續開始或擴大以本幣直接向國內採礦商購金。

WGC調查顯示，36家受訪央行中，19家已直接向國內礦商購金，另有4家計劃實施，比率高於去年57家央行中僅14家採取此一作法。此舉不僅能以低於國際市場的價格取得黃金，還能扶植本土產業，同時避免消耗外匯儲備，提升貨幣政策的靈活性。

專家指出，如果該國具備符合倫敦合格交割（LGD）標準的精煉能力，更能節省海外加工成本。例如菲律賓與哈薩克均有合格精煉廠，能進一步降低購金成本，形成央行、礦業與經濟三贏局面。

黃金 蒙古 菲律賓

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