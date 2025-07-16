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越南大砍再生能源補貼不利供電穩定 也打擊投資形象

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
越南政府今年1月突然決定大幅縮減再生能源補貼，導致電力業者營收銳減。路透
越南政府今年1月突然決定大幅縮減再生能源補貼，導致電力業者營收銳減。路透

越南政府和再生能源業者最近因補貼爭議陷入僵局，不僅衝擊當地電力供應，也可能影響大量自中國大陸轉移過來的製造業者。

越南政府今年1月突然決定大幅縮減再生能源補貼，導致電力業者營收銳減，越南國營電力公司（EVN）也減少支付這些業者併網發電的購電價。開發商認為，這形同違反2017年以來簽訂為期20年的長約。

英國金融時報取得的相關文件發現，EVN在5月致函工貿部警告，取消補貼「恐將造成不可抗力，發電廠可能被迫停止向全國電網供電，嚴重影響2025年及往後幾年的電力供應安全」。

EVN 7月再度致函工貿部，重申對全國供電穩定的憂慮，「尤其是在國家設定高經濟成長目標的當下」。

這些信函內容過去未曾公開，EVN在信中指出，調降併網收購價將壓縮開發商的現金流，進而導致維修延誤、無法按時償還貸款，甚至可能引發倒閉。信中也彙整了外國投資人開會紀錄及業界的意見。

補貼一旦取消，不僅可能削弱越南對外資的吸引力，也會為經濟前景增添陰影，況且越南也開始面臨美國調高關稅所帶來的壓力。

2023年，越南北部工廠在夏季用電高峰時段，因乾旱影響水力發電，頻繁遭遇輪流停電。後來越南政府便加快推動電力發電和輸電建設。

去年，越南也開放大型企業可直接向發電業者購電，不必再完全依賴國家電網，同時EVN也呼籲用戶節約用電，以避免短缺。

這次的爭議，起因於2017年開始實施的政策，當時EVN以高於市場價格收購再生能源，供應全國電網。這項獎勵措施帶動越南再生能源快速發展，讓越南成為東南亞乾淨能源布局最積極的國家。

不過，河內當局在審計中發現部分項目缺少完工證明後，決定取消這項優惠電價政策。能源業者則表示，當初簽訂購電合約時，根本沒有要求這類文件。今年1月起，發電業者的售電收入甚至腰斬，只剩原本的一半。

EVN已要求工貿部，針對缺少檢驗文件的那段期間，追溯適用補貼調降方案，也就是只需退還那段時間多領的補貼，合約其餘期間則不受影響。這項提案旨在避免法律訴訟，同時維護越南的投資形象。

目前，超過40家外資及本地業者（合計發電容量達6.38GW）已聯名請願，要求政府重新檢討這項決定。

越南 文件 再生能源

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