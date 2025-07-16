ASML第2季接單優於預期

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長傅凱周三表示，儘管上季接單優於預期，但受到貿易爭端影響，該公司對明年能否維持成長不敢樂觀。

他在新聞稿中說：「展望2026年，我們看到AI客戶基本面依然強勁，但總體經濟和地緣政治變數不斷升高，因此，雖然我們持續為2026年的成長做準備，目前還無法確定能否實現。」

ASML公布，因人工智慧（AI）投資熱潮推升需求，第2季接單金額達到55億歐元（約64億美元），優於市場原估的48億歐元。

傅凱指出，對美國出口新設備和零組件面臨加徵關稅的風險，以及其他國家也可能祭出對等反制，這些關稅都有可能壓縮ASML的毛利率。

若成長停滯，2026年將是ASML自2012年以來首度營收持平的一年。

目前半導體產品暫未被美國關稅波及，但晶片設備是否會被納入，仍存在不確定性。川普政府政策反覆，讓市場動盪加劇，也讓企業難以規劃大規模投資。

ASML預估第3季銷售淨額介於74億到79億歐元，低於市場預期，全年營收則預估成長15%。

ASML是全球唯一能生產極紫外微影（EUV）機台的廠商，主要客戶包括台積電（2330）和英特爾。隨著全球AI資料中心建設投入數千億美元，ASML先進製程設備需求也大增，這些設備正是輝達（NVIDIA）在內最先進晶片不可或缺的生產工具。

ASML周二阿姆斯特丹掛牌股價上漲2.7%，報706.10歐元，一年來下跌28%。

ASML投資人、Aureus投資公司投資長Han Dieperink表示，他對ASML明年展望並不擔心，因為這一季需求依然穩健。

Degroof Petercam分析師Michael Roeg說：「第2季整體表現全面優於預期。」他指出，這主要歸功於AI相關晶片業者的強勁需求。