日漫預言失準 香港廉航推「我所看見的最低價」機票

日本漫畫家預言7月5日發生大災難引發熱議，香港廉價航空大灣區航空以該漫畫名稱「我所看見的未來完全版」為噱頭，推出「我所看見的最低價」港日機票，每張約新台幣1300元，號召先前怕到不敢去的遊客赴日本旅遊。

日本在7月5日發生大災難的「預言」之前在香港流傳，加上有風水師也「預言」日本將發生地震，導致香港赴日旅客人數減少。大灣區航空4月宣布，自5月13日至10月25日減少香港飛仙台航線班次，從每週4班往返減為3班，香港飛德島班次從每週3班減為2班，後續也停飛往米子的航線。

不過，眼見7月5日過去，日本一切照舊，赴日旅遊的熱潮又開始回溫。

產經新聞報導，大灣區航空趁機推出「我所看見的最低日本價格」宣傳活動，香港飛成田、關西、仙台等機場的機票，每張售價僅約350港幣（約6500日圓、新台幣1300元）。

宣傳海報上的大灣區航空吉祥物，還擺出和漫畫封面上女子同樣的姿勢，一手遮住自己的眼睛，相當搞怪。

大灣區航空的Instagram上傳自稱為「預言觀察隊」的4名男女，於7月5日在大阪街頭遊玩、確認一切安全的影片。香港大型旅社也將7月5日命名為「謠言終結日」，紛紛推出赴日的超低價旅遊團。

日本漫畫家龍樹諒的漫畫「我所看見的未來完全版」，描繪了她在某年7月5日做的預知夢，「我夢見了一場大災難。在日本列島的南部位置，太平洋的水位升高」、「突然，日本與菲律賓之間的海底砰地破裂（火山噴發）」。

後記中寫道，「如果做夢的日子就是災難實現化的日子，那麼下一次大災難將會是『2025年7月5日』」。雖然在7月5日那一天，鹿兒島縣十島村的惡石島觀測到震度5強的地震，但沒有發生海底火山噴發或大海嘯。

龍樹諒今年6月推出新作「天使的遺言」。她在作品前言中表示，「我所看見的未來完全版」是在出版社的主導下出版，「也有些不是出於我的本意」。

她也否認「7月5日」這個具體日期有意義，表示「做夢的日期」不等於「發生事情的日期」。