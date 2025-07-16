死對頭變臨時隊友！亞馬遜向馬斯克「借火箭」搶攻衛星網路通訊市場

亞馬遜正努力在低軌衛星網路市場追趕馬斯克旗下SpaceX的星鏈，卻因受制於美國政府規定的部署時限，不得不向SpaceX租用火箭，將旗下最新一批衛星送上太空，形成死對頭變臨時隊友的微妙局面。

亞馬遜的24顆Kuiper衛星預定美東時間周三凌晨，搭乘SpaceX獵鷹9號火箭自佛州升空。這場任務將透過X平台進行直播，而X同樣是馬斯克旗下公司。

如果發射成功，亞馬遜在軌衛星的總數將達78顆。該公司2019年啟動Kuiper計畫，預計透過3,000多顆衛星提供寬頻網路，而美國聯邦通訊委員會（FCC）規定，亞馬遜必須在2026年7月底前完成至少1,600顆衛星的部署。

為了趕進度，亞馬遜已預約多達83次火箭發射，其中3次來自SpaceX。SpaceX的星鏈目前在全球擁有大約8,000顆衛星與500萬名用戶，遙遙領先Kuiper，後者被視為亞馬遜的重點戰略投資項目，預算編列超過100億美元。

美國銀行的分析師預估，若要完成Kuiiper整套衛星群的部署，總支出可能高達230億美元，這還不包括用戶端連網設備的成本。亞馬遜今年每次火箭發射的成本約為1.5億美元，預計到第4季，衛星製造成本累計將達11億美元。

亞馬遜瞄準的是2030年400億美元以上規模的市場，若能搶下30%的市占，Kuiper的2032年營收有望達到71億美元。儘管這次發射要暫時倚賴競爭對手的火箭，但亞馬遜此刻更在乎的是搶時間送衛星上太空。