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日產將關閉追濱工廠 否認擬與鴻海生產電動車

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本汽車大廠日產（Nissan）。路透
日本汽車大廠日產（Nissan）。路透

日媒稍早引述消息人士報導，日本汽車製造商日產汽車（Nissan）正在與鴻海洽談合作生產電動車，以挽救日產在神奈川縣的追濱工廠。日產汽車社長艾斯皮諾薩否認此事。

「讀賣新聞」今天報導，目前正致力於重整的日產汽車（Nissan）昨天宣布將在2027年度結束時，關閉位在神奈川縣橫須賀市的主力工廠追濱廠，並把生產線轉移至九州另一座現有工廠。

艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）昨天在記者會上強調：「為了克服目前的嚴峻狀況，並再度返回成長軌道，必須改革到底。」

日產的全球總部座落於橫濱市，與追濱工廠相同，均在神奈川縣，而後者長期以來的定位為確立生產技術的「母工廠」。

關於追濱工廠，日經亞洲（Nikkei Asia）本月6日引述不具名的消息人士報導，日產汽車正與鴻海洽談合作生產電動車，以挽救追濱廠。

艾斯皮諾薩在記者會上否認此事，表示「並未討論共同出資（成立）公司或是委託生產等事宜」，言下之意會先優先選擇關閉工廠。

日產目前在日本國內的年產能約為120萬輛，但2024年度的產量為64萬輛，代表運轉率僅略高於5成；日產今年1月到6月，在日本國內銷量跌到約22萬輛，寫下30年來最低紀錄，預計今年4月到6月的將出現約2000億日圓（約新台幣401億元）營業赤字。

另外，美國向進口汽車加徵關稅可能進一步打擊日產。艾斯皮諾薩表示：「考量美國的關稅政策，出口前景不明。全球局勢每分鐘都在變化。」

鴻海 電動 日產 日本 Nissan

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