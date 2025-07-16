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不怕貴、只怕斷！蘋果砸5億美元挺美國稀土商 MP股價大漲20％
蘋果公司（Apple）已與獲得美國五角大廈支持的稀土礦商MP Materials簽訂價值5億美元的稀土磁體供應協議，成為在中國大陸今年稍早限制稀土出口後，首批與美國供應商達成協議的科技公司之一。
此舉顯示蘋果對MP的大力支持。就在幾天前，美國國防部才剛宣布，將入股成為MP最大股東。受中國低價稀土競爭的衝擊，MP去年淨損6,540萬美元，曾一度考慮與一家澳洲同業合併求生，然而，五角大廈決定斥資9億美元買進MP的15%股份，還將建立一套稀土定價機制以保障MP利潤，使得MP的命運出現驚人逆轉。
MP股價周二飆漲19.99%至58.22美元，創歷史新高，今年來大漲255%，相比之下，蘋果股價周二僅微升0.23%。
蘋果與MP的交易，確保前者能從中國大陸之外獲得穩定的稀土和磁體供應。根據路透引述分析師的說法，對蘋果而言，與未來可能失去關鍵零部件供應的風險相比，支持美國磁體生產的成本顯得微不足道。
戰略與國際研究中心的關鍵礦產安全項目主任Gracelin Baskaran說：「我們正處於這樣一個時代：企業高層願意為可靠的供應鏈支付高昂的溢價。他們不希望供應停頓。」
作為協議的一部分，蘋果將向MP Materials預付2億美元，後者預計2027年開始供應產自德州沃思堡廠的磁體。蘋果表示，該交易是它承諾四年內對美國投資5,000億美元的一部分。
根據IDC的數據，蘋果去年iPhone銷量約為2.32億部，但未透露將在哪些設備上使用這些磁體。MP的說法是，這筆交易將為數億台蘋果設備提供磁體，其中也包括手表和耳機等可穿戴設備。
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