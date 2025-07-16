原油繼續走低 美國通膨數據拖累黃金下跌

國際油價周二（15日）繼續下跌，因投資人懷疑美國總統川普施壓俄羅斯停戰的計畫能否限制該國石油出口，且美元匯率走強；黃金價格走低，因美國通膨數據削弱了市場的降息預期。

油價下跌 跌幅在1%以內

布蘭特原油9月期貨結算價下跌50美分，跌幅0.7%，報每桶68.71美元；美國西德州中級原油8月期貨跌46美分，跌幅0.7%，報每桶66.52 美元。

川普向記者表示，美國將對印尼商品徵收19%的關稅。美元走強，導致以美元計價的商品吸引力下降。

川普周一公布的對俄施壓計畫旨在促使俄羅斯與烏克蘭達成停火，計畫內容未直接針對能源基礎設施，這一決定促使部分原本處於觀望中的看跌人士重返市場。

摩根大通分析師Natasha Kaneva等人在報告中表示：「自烏克蘭戰爭爆發以來，很明顯，想通過制裁俄羅斯賣家、大量運輸方或支付中介來阻斷俄油貿易幾乎不可能。」

美國能源部長賴特（Chris Wright）表示，美國正在考慮創造性的方法補充戰略石油儲備，油價一度應聲而漲，之後回歸跌勢。

金價周二走低

現貨金價15日收盤下跌0.57%，報每英兩3,324.55美元。

黃金期貨結算價下跌 0.7%，報3,336.7美元。

儘管經濟數據顯示，美國企業開始更明顯地將部分關稅相關成本轉嫁給消費者，但6月美國核心通膨連續第五個月低於預期。

通膨數據公布後，債券殖利率和美元上漲，交易人士預期聯準會在7月會議上維持利率不變，同時對今年年底前降息幅度的押注也有所下降，都拖累此前一度上漲0.7%的金價下跌。

投資者等待周三的美國生產者物價指數（PPI）數據，以獲取更多資訊。

現貨白銀下跌0.9%，至每英兩37.79美元，周一觸及2011年9月以來最高。白金漲0.6%， 至1,371.49美元。鈀金上漲0.5%，至1,198.97美元。