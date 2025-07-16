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美債市亮警燈：通膨升溫引爆拋售潮 30年期公債殖利率升破5％關卡

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國6月通膨數據加速回升，引發債市周二出現拋售潮，30年期公債殖利率升破5%。路透
美國6月通膨數據加速回升，引發債市周二出現拋售潮，30年期公債殖利率升破5%。路透

美國6月通膨數據加速回升，引發債市周二出現拋售潮，30年期公債殖利率升至近5.02%，為5月23日以來最高。與上次因政府財政疑慮導致殖利率升破5%心理關口不同，此輪升勢反映投資人對通膨回溫的擔憂。

數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）的升幅溫和擴大，月增0.3%符合市場預期，年增2.7%高於預估的2.6%。核心CPI比去年同期上升2.9%，高於5月年增率2.8%。

Stifel首席經濟學家經濟學家Lauren Henderson表示，家具、玩具與家電等易受關稅影響的商品價格正加速上漲，「很明顯是受到關稅影響」。她預計聯準會今年第3季可能只降息一次，而2025年降息空間正在收窄。

Ebury策略主管Matthew Ryan指出，CPI報告「幾乎證實川普政府的關稅措施已推高6月物價」，而通膨壓力可能才剛開始醞釀，而如果8月1日再有一輪加徵，後續通膨恐更加嚴峻。

30年期殖利率突破5%對股市構成壓力，因其直接推高房貸與企業借貸成本，與此同時，這個指標也反應市場對美國經濟前景與政府債務狀況的憂慮正在加深。

通膨 CPI

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