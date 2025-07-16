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美國CPI升溫 美元兌日圓升到15周來最高價位

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓升值0.8%，報148.84，為4月3日以來最高。路透
美元兌日圓升值0.8%，報148.84，為4月3日以來最高。路透

美元日圓周二升到15周來最高價位，反映美國6月消費者物價創下五個月來最大漲幅，交易員下修聯準會（Fed）今年可能降息次數的預期。

美元兌日圓升值0.8%，報148.84，為4月3日以來最高。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.6%至98.616。

市場認為，美國總統川普的關稅政策加劇物價壓力，促使Fed在觀察其影響期間保持利率不變。Fed主席鮑爾表示，他預料今年夏季物價會上漲。

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen說：「關稅已經反映在數據中，但並沒有許多人擔心的那麼嚴重。」

聯邦基金利率期貨交易員目前預計到今年年底料降息 44個基點，相比數據公布前的預期的 48個基點略有下修，首次降息仍預計發生在 9月。

荷蘭國際集團(ING)美國首席國際經濟學家James Knightley在報告中指出：「6月核心通膨數據略低於預期，保留了Fed在9月降息的可能性。但風險在於，7月和8月的通膨數據可能不那麼溫和。」他說，「這意味著要在12月前觸發Fed行動，需看到就業數據明顯走軟」。

美元近日全面走強，部分原因被視為技術性因素推動，這是對今年迄今已下跌約 9% 走勢的一次整理。

歐元下跌0.5%，報1.1603美元，為6月25日以來最低。

英鎊走軟 0.3%，報 1.3389 美元，為 6 月 23 日以來最低。

除了關稅和通膨，市場還關注美國的財政和債務前景，以及川普政府因Fed主席鮑爾維持利率不變而對他的施壓。

川普周二表示，消費者物價偏低，Fed現在應該降息。

美國財政部長貝森特周二表示，尋找鮑爾繼任者的正式程序已經啟動，鮑爾的任期將於2026年5月結束。

鮑爾 美元 日圓 Fed

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