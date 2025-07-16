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美放行Nvidia晶片銷陸！商務部長曝關鍵原因：要讓他們上癮

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台積電ADR大漲3.6％收在歷史新高 較台北交易溢價高達25％

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一（15日）大漲3.6%，收在歷史新高236.95美元，較台北交易溢價近25%。

大型股輝達（NVIDIA）鼓舞之下，那斯達克綜合指數周二創下收盤新高，不過道瓊工業指數和標普500指數下跌，受到美國通膨升溫和有好有壞的銀行財報所拖累。

那斯達克綜合指數上漲37.47點，漲幅0.2%，收於20,677.80點。 道瓊工業指數下跌 436.36 點，跌 1%，至 44,023.29 點，標普 500 指數跌24.80點，跌幅0.4%，至6,243.76點。

NVIDIA在該公司宣布恢復向中國大陸銷售 H20 AI 晶片的計畫後大漲4%。費城半導體指數上漲 1.3%至一年來最高，標普科技股也以同樣漲幅創下新高。

這消息鼓舞了其他晶片製造商，超微（AMD）和AI伺服器大廠美超微電腦（Super Micro Computer）漲幅均超過 6.4%。

台灣加權股價指數周二上漲220.97點收在22,835.94點。台積電上漲1.4%收在1,110.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 150.48 +0.78 150.50 -0.01

中華電 CHT 128.79 -1.03 129.50 -0.55

台積電 TSM 1,387.44 +3.62 1,110.00 24.99

聯電 UMC 43.80 +0.54 43.55 0.57

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

標普 指數 台積電

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