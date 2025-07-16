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NVIDIA恢復對陸銷售晶片帶動那指再創新高 標普和道指收低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師和經濟學家表示，整體CPI數據符合預期，但家具和大型家電等商品的價格上漲表明，美國總統川普的關稅政策可能正推高生活成本。路透
分析師和經濟學家表示，整體CPI數據符合預期，但家具和大型家電等商品的價格上漲表明，美國總統川普的關稅政策可能正推高生活成本。路透

大型股輝達（NVIDIA）鼓舞之下，那斯達克綜合指數周二創下收盤新高，不過道瓊工業指數和標普500指數下跌，受到美國通膨升溫和有好有壞的銀行財報所拖累。

那斯達克綜合指數上漲37.47點，漲幅0.2%，收於20,677.80點。 道瓊工業指數下跌 436.36 點，跌 1%，至 44,023.29 點，標普 500 指數跌24.80點，跌幅0.4%，至6,243.76點。

NVIDIA在該公司宣布恢復向中國大陸銷售 H20 AI 晶片的計畫後大漲4%。費城半導體指數上漲 1.3%至一年來最高，標普科技股也以同樣漲幅創下新高。台積電ADR大漲3.6%。

這消息鼓舞了其他晶片製造商，超微（AMD）和AI伺服器大廠美超微電腦（Super Micro Computer）漲幅均超過 6.4%。

比特幣價格下跌2.9%，周一站上123,000美元的歷史新高價位。眾議院將於本周審議三項關於加密貨幣政策的法案。

美國6月消費者物價指數年增率從5月的2.4%升至2.7%，分析師和經濟學家表示，整體CPI數據符合預期，但家具和大型家電等商品的價格上漲表明，美國總統川普的關稅政策可能正推高生活成本。

在聯準會（Fed）可能延後降息步調的疑慮之下推高美國公債殖利率，美國10年期公債殖利率上升0.06個百分點，至4.49%，為6月6日以來的最高水準。30年期公債殖利率自5月23日以來首度突破5%。

「如果通膨壓力確實持續可控，Fed可能會推進降息，最早或在9月行動，」Northlight Asset Management首席投資官Chris Zaccarelli表示，「但如果接下來的數據發生變化，Fed將不得不在更長時間維持利率不變」。

摩根大通在內的大型銀行公布的財報超出預期，但一些銀行對下半年的謹慎態度令金融股承壓，不過，花旗集團除外，上漲3.7%，收在2008年瀕臨倒閉以來的最高價位。

富國銀行(Wells Fargo)大跌5.5%，該公司執行長Charlie Scharf指出，市場存在「下行風險」。

貝萊德(BlackRock)在披露出現大規模資金外流後，股價大跌5.9%。

美國 晶片 指數 公債殖利率 NVIDIA

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