輝達將恢復對陸銷售H20 路透：中企火速下單採購

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳會晤美國總統川普數日後，輝達表示計劃對中國恢復銷售H20 AI晶片。路透社引述2名消息人士報導，中國企業正在爭相下單採購這款晶片。

路透社報導，輝達（NVIDIA）發表聲明說，正向美國政府提出H20繪圖處理器（GPU）恢復對中銷售的申請，預計很快就能取得許可。受此消息激勵，今天輝達在美股盤中交易一度勁揚4.2%。

正在北京訪問的黃仁勳，今天受訪時宣布說：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨，對此我非常高興，這真是個非常好的消息。」

輝達AI晶片一直是美方的出口管制重點。美國出於國安考量採取管制措施，不讓這些最先進晶片落入中國手中。輝達指出，這些管制恐導致該公司營收減少150億美元（約新台幣4410億元）。

消息人士透露，中國企業正爭相下單採購這些晶片，輝達隨後需將這些訂單交付美國政府審核。他們補充說，中國網路巨頭字節跳動和騰訊正在提出相關申請。

其中1名消息人指出，整個流程的重點是輝達擬訂一份已核准清單，允許有意採購的中國企業登記。

字節跳動和騰訊均未回應路透社置評請求；輝達對於已核准清單系統一事婉拒置評。