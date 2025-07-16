日媒：日歐領袖擬締結「競爭力聯盟」 攜手引領國際經濟秩序

日本及歐盟計劃在下周締結「競爭力聯盟」，在經濟安全、貿易及國防工業領域加強合作，攜手領導國際經濟秩序，以回應美國與中國大陸難以預期的變動。

韓媒每日經濟新聞引述日本「讀賣新聞」的15日報導指出，日本與歐盟23日在東京舉行峰會時，將宣布這項計畫。日本首相石破茂、歐盟執委會主席范德賴恩，及歐盟峰會主席柯斯塔（António Costa）都將參與峰會。

日本和歐盟將在共同宣言中，計劃建立日歐「競爭力聯盟」，希望在考量美國與中國大陸的當前局勢下，引領國際經濟秩序。聲明表示：「日本與歐盟堅定共享某些價值與原則，像是法治及自由貿易」，「合作的重要性正空前上升」。中國近期正藉由規範稀土出口，增強貿易管制，川普政府也正以高關稅政策傷害國際貿易秩序。

此外，日歐也將支持對穩定液化天然氣（LNG）供應的投資，以強化戰略性物資的供應鏈，並加強能源安全，同時增進國防工業合作，以提振對先進科技的使用。