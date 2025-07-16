輝達復銷陸 川普AI禁令鬆綁前兆？

輝達創辦人黃仁勳在北京訪問時宣布，美國已批准Ｈ20晶片銷往中國大陸後，超微（ＡＭＤ）也表示計畫在美國完成審查之後，重啟MI308系列晶片出貨到中國大陸，兩款遭管制出口的ＡＩ晶片都有望「解禁」，市場解讀，這是川普政府對中國大陸ＡＩ禁令鬆綁的前兆。

在黃仁勳親口宣布美方已批准Ｈ20晶片銷往中國大陸後，超微十五日也表示，已獲商務部告知，申請MI308產品的出口許可證能推進到審查階段，該公司準備在美國當局審查後，重啟出貨到中國大陸。超微的MI308系列晶片與輝達Ｈ20在今年四月同遭美國禁止銷往中國大陸。

Ｈ20是輝達為遵守美國出口限制而推出、專為中國市場設計的ＡＩ加速器。Ｈ20恢復出口大陸，市場解讀是黃仁勳出訪前拜會美國總統川普後，在向川普保證會加大在美國ＡＩ基礎架構投資後，換得川普政府態度轉變。

由於輝達的Ｈ20晶片仍由台積電代工生產，法人解讀這對明天舉行法說會的台積電是一大利多。

黃仁勳昨宣布這項消息後，帶動台股的ＡＩ供應鏈股價昨全面走強，除台積電、日月光、京元電等半導體族群外，包括散熱模組、電源供應器到伺服器代工族群全面上攻。台積電股價上漲十五元，攻上一一一○元，台股終場上漲二二○點，收在二萬二八三五點，重返二萬二八○○點。

黃仁勳先前來台參加台北國際電腦展時，就針對川普政府的ＡＩ禁令提出說明。黃仁勳當時指出，中國市場非常重要有幾個原因，第一，中國擁有全世界百分之五十的ＡＩ研究人員，中國市場重要是因為那裡的ＡＩ研究人員非常優秀，DeepSeek成功就是最好的例子。無論美國如何管制，中國無論如何都會開發驚人的ＡＩ，當前中方也確實很需要輝達的技術。

此外，黃仁勳估計未來兩到三年整個中國大陸ＡＩ市場規模可能達五百億美元，對輝達來說，不能享受這樣的機會實在非常可惜。