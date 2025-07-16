印度查波音燃油開關 南韓跟進

印度航空一七一號班機空難的初步調查報告日前出爐，顯示該架波音七八七夢幻客機起飛後不久，二具引擎燃油供應即遭切斷，引發外界對燃油開關鎖的高度關注。路透報導，印度當局十四日下令各家航空公司檢查旗下多款波音飛機的燃油開關，南韓也表示，將實施類似的檢查措施。

印度航空事故調查局（AAIB）公布的初步調查報告指出，失事飛機起飛後不久，二具引擎的燃油開關幾乎同時從運行模式切換至關閉。報告也提到，美國聯邦航空總署（FAA）曾於二○一八年非強制性建議營運業者，檢查包括七八七型飛機在內的多款波音機型燃油切斷開關的鎖定功能，確保它不會被意外觸動。

儘管波音公司及FAA近日私下通知其他航空公司與監管機構，波音飛機上的燃油開關鎖安全無虞，印度與南韓仍決定主動檢查。

印度民航總局（DGCA）表示，在多家印度與國際航空公司陸續自主開始檢查後，他們已下令調查七八七與七三七在內多款波音機型的燃油開關鎖。由於DGCA負責監管全球第三大、且成長最快的民航市場，且印度前四大航空公司中，就有三家使用波音機型，此舉對波音公司帶來更大壓力。

南韓國土交通部發言人說，韓方的檢查將依據FAA在二○一八年的建議進行，但未公布具體時程。