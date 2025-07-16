川普出口管制政策轉彎 黃仁勳：輝達H20晶片恢復銷陸

美國對中國大陸的晶片出口管制政策出現鬆綁跡象。輝達執行長黃仁勳昨日在北京證實，美國已批准出口許可，輝達將出售H20晶片給中國大陸，並稱非常期待能很快發貨。超微（AMD）也表示，在美國政府告知將批准放行後，計畫重新出貨MI308晶片到中國大陸。

業界認為此舉象徵川普政府先前「全面封鎖」的強硬態度急轉彎，有利整體晶片類股。其中輝達H20由台積電代工生產，為明天將登場的台積電法說會前送上大利多，其他供應鏈包括日月光、京元電等半導體，以及ABF載板、PCB材料，散熱模組、伺服器代工族群。

黃仁勳這次訪問北京是應大陸貿促會邀訪，他今天將出席第三屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）開幕式，這也是他首度參加鏈博會。

大陸央視報導，黃仁勳昨在大陸貿促會受訪時表示，「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨」。H20是輝達為因應美國出口限制而推出的陸規版AI晶片，華府四月決定禁止輝達向大陸銷售H20晶片。

大陸外交部發言人林劍昨表示，「我們一般不對企業的行為作出具體的評論」，但他重申，中方反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，反對對中方進行惡意封鎖和打壓的立場是一貫明確的。

新加坡聯合早報報導，黃仁勳宣布獲准恢復向大陸銷售H20晶片後，大陸多家企業正加緊下單搶購。路透指出，輝達收到訂單後，需提交美國政府審批，目前字節跳動和騰訊正準備提交申請。知情人士透露，輝達已建立「白名單」，讓有意購買的大陸企業登記，此舉是申請流程中的關鍵環節。

除了輝達的H20晶片，彭博資訊報導，超微發言人表示，美國商務部已告知該公司，MI308產品的許可申請將進入審查程序。

允許這些晶片再度輸往中國大陸，標誌著川普政策出現大逆轉。美國政府數周來一直堅稱，限制對陸晶片出口不容討論，但兩國關係如今已緩和了數周。

針對中美在AI領域的競爭，黃仁勳坦言「AI在中國發展非常快」，這裡有全球五成的人工智慧研究人員。因此美國企業扎根中國市場的確至關重要。他並透露（行前）已與川普見面，「他知道我這次要來中國，也知道我將在鏈博會上發言，他祝我在中國旅途愉快」。

黃仁勳昨拜會大陸貿促會會長任鴻斌，他表示AI等技術將進一步為供應鏈提供服務。他強調輝達是全球供應鏈一部分，供應鏈結構也極其複雜，要製造一台AI電腦，需全球兩百家不同技術公司，若無成熟供應鏈是不可能的。