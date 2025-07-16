川普拚AI、能源 擬砸700億美元 美中科技競賽進入新回合

美國總統川普15日宣布，各界企業投入700億美元發展人工智慧（AI）與能源產業，下周也將發表演說概述美國發展AI的優先議題，成為白宮加速新興科技發展的最新舉措。

路透與彭博資訊報導，川普將在匹茲堡郊外的一場活動公布具體計畫。這些投資來自多家企業，將涵蓋新建資料中心、擴建發電設施、升級電網基礎設施及AI培訓。

官員透露，這場活動預定將有約60位AI與能源領域高管出席，包括貝萊德執行長芬克、Palantir執行長卡普、Anthropic執行長阿莫戴、埃克森美孚執行長伍茲，以及雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）。

知情人士透露，黑石集團總裁格雷（Jon Gray）將宣布價值250億美元資料中心與能源基礎設施開發計畫，並成立一個擴大發電能力的合資項目，預計每年創造6.000個營建職缺和3,000個永久職位。

AI新創公司CoreWeave在15日宣布，將在賓州投資多達60億美元興建AI資料中心，創造600個營建工作與175個常設職位。

Google同日也與另類投資巨擘Brookfield的再生能源部門，敲定規模30億美元、20年期水力發電採購協議，為歷來最大水力發電採購協議，共將供應670千瓩（MW）的電力。Google也將在賓州與鄰近各州投資250億美元，打造資料中心。

此外， 彭博資訊報導，川普23日將在「贏得AI競賽」活動上，發表重大AI演說，揭櫫發展AI的優先政策。

川普今年稍早已宣布軟銀集團、OpenAI與甲骨文的1,000億美元AI資料中心投資案，並撤銷拜登時代AI晶片出口管制，作為提振美國創新與放寬盟國取得先進技術的系列措施之一。

美國國防部14日宣布，已與OpenAI、Google、Anthropic及全球首富馬斯克創辦的xAI等四家公司簽約，加速軍方導入這項新興技術。合約具體金額未公開，但每份合約價值最高可達2億美元。這些計畫將象徵川普逐步兌現「確保美國AI領導地位」的競選承諾。他開始第二任期以來，已多管齊下，透過吸引民間投資、鬆綁法規、加速計畫許可流程等方式推動發展。

川普政府這些為了維持美國對中國大陸的AI競賽優勢。川普與官員也強調滿足另一科技業要務的重要性：確保美國有充足電力可供應AI資料中心的運作。他們認為供電穩定事關國安，是維持美國AI領先地位的關鍵。

根據彭博新能源財經數據，至2035年，資料中心用電將占全美8.6%，較現今3.5%增逾一倍。川普政府主張需擴大燃煤、天然氣與核能發電以避免未來斷電，能源部已動用緊急權限延緩兩座原定退役電廠。