快訊

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

川普政府「全面封鎖」急轉彎 超微晶片銷陸 搶搭解禁列車

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（NVIDIA）獲准恢復對中國大陸市場銷售的H20人工智慧（AI）晶片後，超微（AMD）也表示計劃在美國完成審查後，重啟MI308系列晶片出貨到中國大陸。 路透
輝達（NVIDIA）獲准恢復對中國大陸市場銷售的H20人工智慧（AI）晶片後，超微（AMD）也表示計劃在美國完成審查後，重啟MI308系列晶片出貨到中國大陸。 路透

輝達（NVIDIA）獲准恢復對中國大陸市場銷售的H20人工智慧（AI）晶片後，超微（AMD）也表示計劃在美國完成審查後，重啟MI308系列晶片出貨到中國大陸，象徵這兩款在今年4月遭管制出口的AI晶片都有望「解禁」，業界視為象徵川普政府先前「全面封鎖」的強硬態度急轉彎。

超微15日表示，已獲商務部告知，申請MI308產品的出口許可證能推進到審查階段，該公司準備在美國當局審查後，重啟出貨到大陸。超微的MI308系列晶片在4月時，也與輝達H20一同遭禁止銷往大陸。消息傳出，超微在15日早盤股價大漲逾7%。

超微今年4月曾表示，MI308晶片的出口限制將造成該公司損失約8億美元。超微在大陸積極協助訓練模型，超微執行長蘇姿丰今年3月在北京舉辦「ADVANCING AI」創新高峰會時就表示，超微在大陸AI 語言模型DeepSeek發布首日就給予支持，與阿里巴巴旗下通義千問密切合作，致力於讓AI開發變得更快、更開放、更具擴展性。

這項發展象徵川普政府的政策急轉彎，將成為整體晶片股的利多，為輝達和超微的營收成長動能增添柴火。輝達先前已預期，H20遭禁售中國大陸，將使上季營收損失25億美元，本季營收損失80億美元。

如今這兩家公司似乎能夠繼續搶攻大陸市場，且來自當地的營收有望更高，因為黃仁勳5月預測大陸AI市場未來兩到三年有望增至500億美元。

分析師指出，H20出口解禁與新品推出，可望成為輝達未來幾季的全新成長來源。輝達14日在官方部落格表示，已收到美國政府官員的通知，將放行H20晶片的出口許可證申請。目前人在北京的輝達執行長黃仁勳15日也證實表示，已取得美國政府許可，希望「近期」開始出貨。

輝達 超微 晶片

延伸閱讀

美國對輝達H20出口限制放手 路透曝：多家陸企火速下單急搶貨

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

美批准輝達向陸銷售晶片 陸外交部：反對將科技武器化

黃仁勳今年第3次訪中 抵北京先與雷軍在小米車旁合影

相關新聞

川普出口管制政策轉彎 黃仁勳：輝達H20晶片恢復銷陸

美國對中國大陸的晶片出口管制政策出現鬆綁跡象。輝達執行長黃仁勳昨日在北京證實，美國已批准出口許可，輝達將出售H20晶片給...

基金經理人買股熱情回來了 樂觀經濟前景 大舉敲進美股、歐股、科技股

美國銀行（BofA）最新的7月投資人調查結果顯示，基金經理人樂觀看待經濟成長與企業獲利，以破紀錄的速度重返風險資產，大買...

美三銀行犀利 財報季好采頭 小摩第2季獲利150億美元 優於華爾街預期

摩根大通（小摩）、花旗集團及富國銀行15日發布的上季財報都優於預期，成為美股財報季的好彩頭。小摩第2季獲利降至150億美...

川普拚AI、能源 擬砸700億美元 美中科技競賽進入新回合

美國總統川普15日宣布，各界企業投入700億美元發展人工智慧（AI）與能源產業，下周也將發表演說概述美國發展AI的優先議...

特斯拉攻印度 Model Y開賣

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）15日啟用位於孟買的首座印度展示廳，並展售定價將近7萬美元的Model Y，價格高於其...

美牛肉價飆新高…難解

美國夏季烤肉旺季來臨，煞風景的是牛肉價格創歷史新高，漲勢預料短期內也難以緩解，原因並非牛肉需求激增，而是供給面：小牛犢數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。