川普政府「全面封鎖」急轉彎 超微晶片銷陸 搶搭解禁列車

輝達（NVIDIA）獲准恢復對中國大陸市場銷售的H20人工智慧（AI）晶片後，超微（AMD）也表示計劃在美國完成審查後，重啟MI308系列晶片出貨到中國大陸，象徵這兩款在今年4月遭管制出口的AI晶片都有望「解禁」，業界視為象徵川普政府先前「全面封鎖」的強硬態度急轉彎。

超微15日表示，已獲商務部告知，申請MI308產品的出口許可證能推進到審查階段，該公司準備在美國當局審查後，重啟出貨到大陸。超微的MI308系列晶片在4月時，也與輝達H20一同遭禁止銷往大陸。消息傳出，超微在15日早盤股價大漲逾7%。

超微今年4月曾表示，MI308晶片的出口限制將造成該公司損失約8億美元。超微在大陸積極協助訓練模型，超微執行長蘇姿丰今年3月在北京舉辦「ADVANCING AI」創新高峰會時就表示，超微在大陸AI 語言模型DeepSeek發布首日就給予支持，與阿里巴巴旗下通義千問密切合作，致力於讓AI開發變得更快、更開放、更具擴展性。

這項發展象徵川普政府的政策急轉彎，將成為整體晶片股的利多，為輝達和超微的營收成長動能增添柴火。輝達先前已預期，H20遭禁售中國大陸，將使上季營收損失25億美元，本季營收損失80億美元。

如今這兩家公司似乎能夠繼續搶攻大陸市場，且來自當地的營收有望更高，因為黃仁勳5月預測大陸AI市場未來兩到三年有望增至500億美元。

分析師指出，H20出口解禁與新品推出，可望成為輝達未來幾季的全新成長來源。輝達14日在官方部落格表示，已收到美國政府官員的通知，將放行H20晶片的出口許可證申請。目前人在北京的輝達執行長黃仁勳15日也證實表示，已取得美國政府許可，希望「近期」開始出貨。