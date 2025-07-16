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美6月CPI溫和擴大 Fed利率估維持不變

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國6月整體消費者物價指數（CPI升幅溫和擴大，但核心CPI月比升幅小於預期，主因為車價下跌抵銷了關稅推升的產品價格，預料將使聯準會（Fed）保持觀望態度，本月底的決策會議仍將維持利率不變。但最新數據勢必將成為美國總統川普施壓Fed降息的最新根據。

美國6月CPI比去年同期上升2.7%，高於預估的2.6%，也高於5月的2.4%升幅；上月CPI月比也加速攀升，上升0.3%，符合預估，高於5月的0.1%升幅。

6月核心CPI年比則揚升2.9%，符合經濟學家預估，也高於5月的2.8%升幅，但月比攀升0.2%，低於市場預估的0.3%，也是連續第五個月低於預估。

6月傢俱等家庭設施價格月比上漲1%，視聽產品漲1.1%，成衣漲0.4%，這些項目都對關稅較為敏感；新車價格則下跌0.3%。

Inflation Insights公司總裁夏里夫指出，若不計汽車，6月核心產品物價攀漲0.55%，為2021年11月以來最大單月漲幅，「最新報告顯示關稅正開始造成影響」。

經濟學者指出，CPI升幅溫和擴大，可能是因為關稅效應開始顯現，因此Fed本月可能按兵不動，並繼續觀望經濟數據，以進一步了解關稅對通膨及就業的可能影響。不過，6月核心CPI月比升幅小於預期，可能招致川普呼籲降息的更強呼聲。

關稅 升幅 CPI

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