日本長天期公債大跌，10年期殖利率攀升至1.599%，為2008年以來最高，反映市場在7月20日參院選舉前，對財政的擔憂加劇。

日本20年期公債殖利率則升抵2.65%，為1999年11月以來高點，30年期公債殖利率更攀抵3.2%的歷史新高。

這個現象反映，近期並非僅20至40年等超長天期公債承壓，較短天期也難倖免，同時也顯示日本央行啟動量化寬鬆措施退場後，日本債市的脆弱性日增。而市場憂慮倘若20日參議院選舉若執政聯盟失去多數席次，可能失去對更多對財政的掌控，使殖利率進一步承壓。

Asymmetric Advisors日股策略師安瓦札德說，「本周日本最大焦點無疑是殖利率飆升重現」，日本債務占GDP比率偏高，且每年預算有25%用於替低利率時期發行的債務再融資，如今政治人物又藉減稅政見爭取選票。日本債務規模居已開發國家之冠，占GDP的約250%。

瑞穗金融集團執行長木原正裕表示，10年期公債殖利率只要失控走升，都將重創日本財政，升破3%左右就會衝擊預算。

財務大臣加藤勝信15日說，將密切關注市場動態，並持續致力於妥適的債務管理，以維持投資人信心。投資人則持續觀望，因日本央行在全球經濟前景不明之際，對進一步升息態度保守。