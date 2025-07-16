渣打開放客戶交易比特幣

渣打銀行（Standard Charted）已開始允許機構客戶直接交易比特幣和乙太幣，成為首家開放加密幣現貨交易的大型銀行，以滿足各界對加密資產日益增加的需求。

渣打表示，自15日起，透過旗下在英國的分行，針對企業、資產管理公司等機構客戶，推出比特幣兌美元、乙太幣兌美元的交易服務，不久後將再推出這兩種加密貨幣的無本金交割遠期外匯（NDF）合約。

渣打表示，該銀行是首家針對比特幣與乙太幣現貨交易，提供安全、受監管、且可擴大投資管道的全球系統性重要銀行。這項舉措凸顯加密幣日益與主流金融交織，也反映愈來愈多傳統金融機構試圖與專門的加密幣交易所相競爭；目前多數加密幣交易都在後者進行。

隨著美國總統川普1月重返白宮，加密幣價格一路飆漲，銀行業者也試圖從這股熱潮中獲利。

渣打執行長溫拓思（Bill Winters）表示：「隨著客戶需求進一步加速增長，我們希望為客戶提供一條合規、安全且高效的管道來進行交易、貿易，以及管理數位資產風險。」他也認為，數位資產正成為全球金融體系的「基本」環節。

目前已有部分銀行讓客戶投資直接持有比特幣與乙太幣的基金（這些基金去年獲監管機關批准），但大多數銀行對於直接提供加密幣現貨交易，仍抱持審慎的態度。