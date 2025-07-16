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巨災債券發行額 創高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

全球巨災債券（Catastrophe Bonds）今年來的發行額，已超越去年全年，創歷史新高，反映保險業者正加快腳步，將颶風、野火等風險轉嫁給追求高收益的投資人。

英國金融時報（FT）報導，專業數據供應商Artemis.bm的資料顯示，巨災債券今年來的發行額已激增至181億美元，不僅高於去年同期，更刷新去年全年177億美元的新高紀錄。

隨著極端氣候事件頻繁發生，保險業每年承擔的自然災害理賠金額已突破千億美元。瑞士再保（Swiss Re）警告，若碰到天災的高峰年，損失可能飆升至3,000億美元。怡安證券（AON）執行長潘內指出，保險業別無選擇，必須透過巨災債券市場分散風險

這類債券通常與特定重大災害掛鉤，若災情未達觸發門檻，投資人可享高於政府公債的收益，反之則可能面臨本金損失。

根據瑞士再保的資料，巨災債券總報酬率過去一年已上漲14%、五年累計漲幅超過50%，高報酬加上與股債市連動性低，使其備受大型機構、多策略避險基金以及家族辦公室等市場青睞。近來還有涵蓋印度地震與英國洪災等區域風險的新債券發行，市場範圍持續擴展。

報酬率 分散風險 保險

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