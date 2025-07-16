快訊

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

全球電動車 2025年上半年大賣

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

市場研究業者Rho Motion公司15日表示，全球電動車銷售在今年上半年首度突破900萬輛大關，主因是儘管北美市場陷入困頓，但中國大陸及歐洲市場的電動車轉型仍維持動能。

Rho Motion表示，全球電動車及插電式油電車（PHEV）6月銷售較去年同期大增24%，至180萬輛，月比成增長7%。

美國電動車6月銷售也滑1%，Rho Motion數據經理萊斯特表示，美國總統川普的「大而美」支出法案，較預期更早刪減電動車相關稅務補助，將使今年銷售很難好轉。

他也說，受加拿大銷售放緩影響，6月北美電動車銷售，首次落後於「世界其他地區」；後者指包含東南亞、南亞及中美洲等新興市場國家。

根據Rho Motion資料，上半年全球電動車銷售年增28%至910萬輛。其中，中國大陸年比成長32%到550萬輛，歐洲銷售也成長26%至200萬輛，北美增幅則僅3%，加拿大更大幅下滑23%。

萊斯特說，「上半年電動車銷售數據顯示中國和歐洲電動車轉型正全速前進」，全世界賣出的電動車，有超過二分之一由中國大陸車主購買，且中國大陸掛牌的新車中，約半數都是電動車。

電動 美國

延伸閱讀

關稅與品牌轉型帶來雙重打擊？Volvo ES90還未上市就已宣告失敗？

要買要快？美國聯邦電動車稅收抵免將提前取消！

非鐵金屬滿足綠能多元場域需求與挑戰

電動車推出規劃受阻，Honda大型純電休旅研發計劃傳取消！

相關新聞

川普出口管制政策轉彎 黃仁勳：輝達H20晶片恢復銷陸

美國對中國大陸的晶片出口管制政策出現鬆綁跡象。輝達執行長黃仁勳昨日在北京證實，美國已批准出口許可，輝達將出售H20晶片給...

基金經理人買股熱情回來了 樂觀經濟前景 大舉敲進美股、歐股、科技股

美國銀行（BofA）最新的7月投資人調查結果顯示，基金經理人樂觀看待經濟成長與企業獲利，以破紀錄的速度重返風險資產，大買...

美三銀行犀利 財報季好采頭 小摩第2季獲利150億美元 優於華爾街預期

摩根大通（小摩）、花旗集團及富國銀行15日發布的上季財報都優於預期，成為美股財報季的好彩頭。小摩第2季獲利降至150億美...

川普拚AI、能源 擬砸700億美元 美中科技競賽進入新回合

美國總統川普15日宣布，各界企業投入700億美元發展人工智慧（AI）與能源產業，下周也將發表演說概述美國發展AI的優先議...

特斯拉攻印度 Model Y開賣

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）15日啟用位於孟買的首座印度展示廳，並展售定價將近7萬美元的Model Y，價格高於其...

美牛肉價飆新高…難解

美國夏季烤肉旺季來臨，煞風景的是牛肉價格創歷史新高，漲勢預料短期內也難以緩解，原因並非牛肉需求激增，而是供給面：小牛犢數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。