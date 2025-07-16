全球電動車 2025年上半年大賣

市場研究業者Rho Motion公司15日表示，全球電動車銷售在今年上半年首度突破900萬輛大關，主因是儘管北美市場陷入困頓，但中國大陸及歐洲市場的電動車轉型仍維持動能。

Rho Motion表示，全球電動車及插電式油電車（PHEV）6月銷售較去年同期大增24%，至180萬輛，月比成增長7%。

美國電動車6月銷售也滑1%，Rho Motion數據經理萊斯特表示，美國總統川普的「大而美」支出法案，較預期更早刪減電動車相關稅務補助，將使今年銷售很難好轉。

他也說，受加拿大銷售放緩影響，6月北美電動車銷售，首次落後於「世界其他地區」；後者指包含東南亞、南亞及中美洲等新興市場國家。

根據Rho Motion資料，上半年全球電動車銷售年增28%至910萬輛。其中，中國大陸年比成長32%到550萬輛，歐洲銷售也成長26%至200萬輛，北美增幅則僅3%，加拿大更大幅下滑23%。

萊斯特說，「上半年電動車銷售數據顯示中國和歐洲電動車轉型正全速前進」，全世界賣出的電動車，有超過二分之一由中國大陸車主購買，且中國大陸掛牌的新車中，約半數都是電動車。