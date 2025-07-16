美牛肉價飆新高…難解

美國夏季烤肉旺季來臨，煞風景的是牛肉價格創歷史新高，漲勢預料短期內也難以緩解，原因並非牛肉需求激增，而是供給面：小牛犢數量持續減少。

美國去年牛群存量降到74年來低點，歐洲也降到30年來最低。送入屠宰場的牛隻減少，肉價因而上漲。美國牛絞肉漲到每磅6.02美元新高，比2020年初上漲約三分之一，目前英國臀肉牛排的平均售價達到每公斤18.89英鎊的歷史新高，過去五年來漲25%，歐盟也出現類似趨勢。

牛肉價格已成為連鎖超市及速食餐廳的頭痛問題。牛肉價格約在2000年前後打破20年來的穩定狀態，開始起漲，之後更加速上漲，過去25年來牛肉及雞肉價格都上漲逾200%，鮭魚價格同期則上漲一倍，而羊肉、豬肉及海產價格的漲幅則小得多。

長期而言，牛肉價格高漲將使市場供需重新歸於平衡，但這個周期相當長，常需要10-12年；而且儘管價格已上漲數年，市場卻還沒出現新的平衡態勢，因為不僅牧場提高牛隻售價，屠宰場的成本也大幅上升。

成本上升的原因之一是飼料漲價。小麥、大麥、玉米或黃豆粉的價格過去20年來都呈現上升趨勢，在2007-2008年、2010-2011年及2021-2022年期間更出現三波大漲。另一項原因是為配合新的動物健康及氣候變遷法規，尤其是歐洲；民間也推動更嚴格的規範，包括超市要求農民遵守新的標準。在在都使牛肉的生產成本提高。

此外，農民也面臨能源價格上漲、利率升高，以及勞工短缺導致工資上升的壓力。而且許多地區的農民沒有接班人，因而紛紛關閉農場。許多業界內部人士做出的結論是養牛業面臨「結構性不賺錢」的難題。

簡而言之，目前的問題在於沒有足夠的成熟牛隻可供屠宰。儘管肉價上漲，仍需要一段很長的時間才能累積足夠的庫存量。除非需求進一步下降，否則肉品業者仍須以高價競購，以確保牛肉供給，消費者也不得不忍痛埋單。