基金經理人買股熱情回來了 樂觀經濟前景 大舉敲進美股、歐股、科技股

美國銀行（BofA）最新的7月投資人調查結果顯示，基金經理人樂觀看待經濟成長與企業獲利，以破紀錄的速度重返風險資產，大買美股、歐股、科技股，看多的信心為2月來最強，看旺情緒並未退卻。

美銀的訪調結果指出，以三個月基準來看，投資人資產組合的風險部位為2001年來新高。其中美股配置的升幅，為去年12月來之最；科技股配置也出現2009年來的三個月最大升幅，基金對歐元區股票的加碼程度，達四年高點。

圖／經濟日報提供

在標普500指數改寫歷史新高之際，基金經理人益發看多，相信美國將可與多國締結貿易協定。美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）說，他認為股市不會在夏季大幅拉回。

美銀的報告寫道，市場情緒有點亢奮、或有點觸頂，但基金經理人的股票加碼部位，未到極端程度，債市波動率續居低檔，投資人在夏天比較可能避險、或轉往其他類股，而非賣股或做空。

然而，美銀也說，7月現金水位降至3.9%，為該行的內部賣出訊號。這是美銀交易規則第二次出現賣訊，先前全球股票和高收益債券的四周吸金額，超過資產管理規模的1%，也觸發此種訊號。

目前阻止投資人獲利出場的原因，可能是聯準會（Fed）降息在望。近半受訪者預估，今年底前Fed將兩度降息1碼。但本月30日會議上降息機率不高，只有11%預測Fed會動手。

美銀調查顯示，對企業盈餘的樂觀程度，出現2020年來最大升幅。另外，市場情緒與川普4月發布關稅解放日宣言時，大不相同，淨59%受訪者說，未來一年經濟不大可能陷入衰退。

市場多頭情緒蠢動，哈奈特表示，客戶會議上幾乎沒人擔心估值或經濟，也沒有人問到中國大陸。讓美銀策略師夜不成眠的是債券、赤字、及長債的失序賣壓。

訪調並指出，投資人估計，美國對貿易夥伴徵收的最終關稅稅率為14%，高於6月預估的13%。眾人認為，最大的尾部風險是全球衰退，第二大尾部風險是通膨使聯準會（Fed）無法降息，第三大風險是美元跳水重貶。

市場最擁擠的交易，分別是做空美元（34%）、做多科技七雄（26%）、看多黃金（25%）、做多歐元區股票（6%）。貨幣部分，受訪者持有的歐元加碼部位，寫2005年1月以來之最。

另外，受訪者認為，下任Fed主席最可能人選是財長貝森特（26%），Fed前理事華許排第二（17%）。