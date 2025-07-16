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特斯拉攻印度 Model Y開賣

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉Model Y在印度開賣，價格高於其他主要市場，考驗當地需求。（歐新社）
特斯拉Model Y在印度開賣，價格高於其他主要市場，考驗當地需求。（歐新社）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）15日啟用位於孟買的首座印度展示廳，並展售定價將近7萬美元的Model Y，價格高於其他主要市場，主要反映關稅成本。此舉能否協助特斯拉開拓新市場、抵銷在成熟車市的銷售減緩，仍有待觀察。

特斯拉設在孟買繁華金融區BKC（Bandra Kurla Complex）的展示廳占地4,000英呎，15日開始營業，展示兩部Model Y電動車。這款後輪傳動車起價訂在599萬印度盧比（69,757美元），續航力較長車款定價680萬盧比。印度顧客本月稍後可開始訂車，預定第3季開始交車，第一批交車日期可能在8月。

若不計聯邦抵稅額，這價格幾乎比Model Y美國最低售價高出三分之一，主因是印度對進口車課徵70%~110%的關稅。

特斯拉在印度瞄準豪華電動車市場，只占印度整體車市銷售4%，主要與德國寶馬（BMW）、賓士等豪華車競爭，而不是印度大眾品牌如塔塔和Mahindra。

面對全球工廠產能過剩、銷售下滑，特斯拉在印度採取銷售進口車策略，儘管關稅甚高。由於特斯拉目前並未打算在這個世界第三大車市設廠，特斯拉進軍印度車市的主要目的，與其說是馬上衝高銷量，不如說是測試特斯拉電動車需求，並建立品牌形象。

孟買Elara證券分析師凱爾說：「從銷量立足點來看，意義不大。但這是在建立品牌形象，久而久之，隨充電基礎設施改善，車款陣容擴大，特斯拉事業將坐大。」

Model Y是全球最暢銷電動車款，但印度買得起的人少之又少。印度電動車目前滲透率低於5%，豪華車更只占總汽車銷售的1%。

電動 特斯拉 印度

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