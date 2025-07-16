美三銀行犀利 財報季好采頭 小摩第2季獲利150億美元 優於華爾街預期

摩根大通（小摩）、花旗集團及富國銀行15日發布的上季財報都優於預期，成為美股財報季的好彩頭。小摩第2季獲利降至150億美元，但仍優於華爾街預期，執行長戴蒙誇耀締造又一季亮眼的成績，尤其是市場部門，營收躍升15%至89億美元。同日公布財報的花旗集團和富國銀行表現同樣優於預期。

全美資產最大銀行小摩15日公布，第2季調整後每股盈餘5.24美元，優於華爾街分析師預估的每股4.48美元，但低於去年同季的每股6.12美元。不計一次性項目，每股盈餘4.96美元。

小摩上季總營收457億美元，比華爾街預期的略低於440億美元高，但低於去年同期的510億美元。上季利息淨收益（NII）增加2%至233億美元。過去兩年利率走高讓小摩受惠，但眾人預料聯準會（Fed）今年可能降息多達兩次，可能對銀行業獲利造成影響。

戴蒙表示，美國上季經濟韌性仍強，凸顯稅務改革和可能鬆綁監管。不過，他指出仍有諸多風險，包括貿易不確定性、地緣政治衝突，以及聯綁財政赤字。

他說：「稅務改革和可能的鬆綁監管，對經濟展望有利。不過，重大風險仍在，包括關稅和貿易不確定性、地緣政治情勢惡化、財政赤字高和資產價格居高不下，所衍生的風險。」戴蒙常評估全球及經濟議題，華府和全球領導人常向他徵詢意見，他的評論往往對華府和美國企業界發揮影響力。

同日，富國銀行公布的財報顯示，第2季獲利和營收都超越預期。上季富國銀淨利55億美元或每股1.6美元，優於分析師預估的每股1.41美元和一年前的1.33美元。但富國銀上季NII為117億美元，未達分析師預估的118億美元，還調降全年NII目標，盤前股價跌0.8%。

全美第三大放款機構花旗集團說，第2季淨利達40億美元，或每股1.96美元，NII更年增25%，激勵花旗盤前股價躍升近1%。

花旗第2季營收成長8%至217億美元，服務、財富管理和美國個人銀行業務締造第2季最高紀錄。市場營收躍增16%至59億美元。投銀部門第2季原本因經濟不確定性和市場震盪，導致企業擱置併購交易，但市況在6月彈升，湧現一連串大型上市案和規模數十億美元的併購交易。