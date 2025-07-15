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日本選舉逼近！日本10年期公債殖利率 攀抵2008年來最高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
日本長天期公債殖利率近日升抵2008年來新高，反映選舉期間減稅承諾頻出，加劇投資人疑慮。路透
日本長天期公債殖利率近日升抵2008年來新高，反映選舉期間減稅承諾頻出，加劇投資人疑慮。路透

日本長天期公債大跌，10年期殖利率攀升至1.599%，為2008年以來最高，反映市場在7月20日參院選舉前，對財政的擔憂加劇。

日本20年期公債殖利率則升抵2.65%，為1999年11月以來高點，30年期公債殖利率更攀抵3.2%的歷史新高。

這個現象反映，近期並非僅20至40年等超長天期公債承壓，較短天期也難倖免，同時也顯示日本央行啟動量化寬鬆（QE）措施退場後，日本債市的脆弱性日增。而市場憂慮倘若周日（20日）參議院選舉若執政聯盟失去多數席次，可能失去對更多對財政的掌控，使殖利率進一步承壓。

Asymmetric Advisors日股策略師安瓦札德說，「本周日本最大焦點無疑是殖利率飆升重現」，日本債務占國內生產毛額（GDP）比率偏高，且每年預算有25%用於替低利率時期發行的債務再融資，如今政治人物又藉減稅政見爭取選票。日本債務規模居已開發國家之冠，占GDP的約250%。

瑞穗金融集團執行長木原正裕表示，10年期公債殖利率只要失控走升，都將重創日本財政，升破3%左右就會衝擊預算。

Simplex資產管理公司基金經理人千葉利伸（音譯）預測，若執政聯盟表現不佳，壽險和其他機構法人等實質現金投資者，將拋售超長天期日本公債，「若在野黨獲勝，財政赤字勢將大幅擴大」，「日本公債殖利率曲線將明顯陡升」。

財務大臣加藤勝信15日說，將密切關注市場動態，並持續致力於妥適的債務管理，以維持投資人信心。投資人則持續觀望，因日本央行在全球經濟前景不明之際，對進一步升息態度保守。

SMBC日興證券表示，由於執政聯盟可能在周日舉行的日本參院選舉落敗，，日本債市可能遭遇類似英國「特拉斯時刻」的衝擊。共同社最新民調顯示，日本的執政聯盟將在這次選舉失去多數，在125席中，自民黨恐怕拿不到40席。值得注意的是，執政聯盟若想保住參議院多數地位，必須至少獲得50席，但目前看來此一目標正岌岌可危。

財政赤字 殖利率 日銀 日本 央行 公債

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