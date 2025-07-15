美國解禁EDA銷售 大陸批准新思科技收購案

美國近日解禁對中國銷售晶片設計軟體（EDA）後，中國昨天批准美國EDA大廠新思科技一項價值350億美元的收購案，但附帶一些條件，包括不得拒絕現有中國客戶續簽合約。

新思科技（Synopsys）擬以350億美元（約新台幣1.03兆元）收購模擬軟體供應商安矽思（Ansys），是近年科技業重大併購案，但這項交易遲未獲得中國監管部門批准。

綜合金融界、證券時報等陸媒報導，中國國家市場監督管理總局官網14日發布關於附加限制性條件批准新思科技收購安矽思科技股權案反壟斷審查決定的公告，決定附加限制性條件批准這項收購案。

報導說，這項交易獲得中國批准，對新思科技這家被視為有助於維持美國在半導體技術特定領域主導地位的公司而言，是一場重大勝利。

在此之前，美國政府2日通知新思科技，已經取消對中國銷售EDA的出口許可要求。新思科技表示，在美國的限制措施放寬後，該公司正努力為中國客戶恢復其產品的使用權。

中國市場監督總局在公告中提出8項附加限制性條件，其中包括，不得終止現有客戶合約；不得拒絕中國客戶續簽現有客戶合約的要求；公平、合理、無歧視地向中國客戶供應主要用於寄生分析、電晶體級電源完整性分析和功率器件分析的新思科技EDA產品和安矽思科技EDA產品。

美國政府5月傳出以國家安全為由，限制新思科技及其競爭對手與中國客戶展開業務。

報導說，隨著中方做出這一決定，新思科技掃清了鞏固其市場地位的最後一個主要障礙。這筆於2024年初宣布的收購交易已獲得歐美監管機構批准。

週一紐約股市開盤後，新思科技股價一度上漲3.5%；安矽思股價一度飆升5.6%。