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跟隨輝達腳步！AMD將重啟MI308晶片對陸銷售 股價應聲漲逾7%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
超微（AMD）表示，在美國政府告知將批准放行後，計劃重新出貨MI308晶片到中國大陸。路透
超微（AMD）表示，在美國政府告知將批准放行後，計劃重新出貨MI308晶片到中國大陸。路透

超微（AMD）表示，在美國政府告知將批准放行後，計劃重新出貨MI308晶片到中國大陸，消息激勵該公司股價在早盤漲逾7%。此前美國政府也對輝達H20晶片做出類似的決定。

彭博資訊報導，超微發言人表示，美國商務部已告知該公司，MI308產品的許可申請將進入審查程序。

允許這些晶片再度輸往中國大陸，標誌著川普政策出現大逆轉。美國政府數周來一直堅稱，限制對陸晶片出口不容討論。但兩國關係如今已緩和了數周，而輝達執行長黃仁勳在訪問中國大陸前，也與川普會面。

超微今年4月曾表示，MI308晶片的出口限制將造成該公司損失約8億美元。

黃仁勳 輝達 美國 晶片 川普 H20 AMD

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