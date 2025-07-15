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鴻海等台灣業者布局日本電動巴士市場 日媒熱切關注

中央社／ 台北15日綜合外電報導

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，鴻海及其他台灣電動車製造商在政府慷慨補助推動下，正準備擴展在日本及其他海外市場的電動巴士業務。

台灣正以電動車取代大眾運輸路線上的傳統公車，尤其是在都會地區。根據台灣交通部，截至去年底，在大眾運輸路線上行駛的逾1萬輛公車中，有17%為電動車。

據報導，通過補助案的電動巴士每輛可獲新台幣530萬元的購車及營運補助，約為電動巴士平均價格的一半。

除了減少空氣污染，這項補助也旨在促進本地產業發展。台灣政府已訂定巴士組裝、電池模組、馬達和底盤等關鍵零組件的生產目標。

台灣當局鼓勵企業投資，期盼藉由有保證的市場需求前景，促使業者大量生產電動巴士，目前已有5家企業的6款巴士車型獲得補貼資格，包括鴻海開發的Model T。

巴士業務是鴻海與日本夥伴在電動車領域合作的核心項目之一。鴻海計畫於2027年在日本推出Model T巴士與Model U小巴。

根據消息人士，鴻海考慮向三菱扶桑卡客車有限公司（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation）供應車輛。

儘管電動巴士在台灣日益普及，但在國內市場競爭激烈情況下，上述5大業者在爭奪市占率方面，面臨成長空間有限的困境。因此，鴻海並非唯一尋求拓展海外市場的企業。

華德動能是最早抓住日本市場商機的台灣企業之一。該公司與日本商社住友商事（Sumitomo Corp）合作，並於2022年進入日本市場。

另一家台灣公司成運汽車則於2023年宣布與日本巴士業者兩備控股（Ryobi Holdings）結盟。雙方正合作銷售電動車。

成運汽車也將南美洲、北美洲與歐洲視為重要市場。該公司計畫在台灣邦交國巴拉圭設立一座電動巴士組裝廠。

台灣在推動電動巴士普及方面仍面臨若干障礙。儘管當局希望提高國產比例，但某大型電動巴士公司高層表示：「部分製造商正面臨困境，導致電動巴士的供應延遲。」

「日經亞洲」指出，台灣過去曾嘗試發展本土汽車產業，但製造商始終未具有全球競爭力。如今，預計電動巴士將促進台灣科技與電子產業之間的合作，有望為產業帶來新的突破。

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