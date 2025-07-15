日產經營陷困境 擬2027年關閉日本追濱廠

日本汽車製造商日產（Nissan）今天表示，2027財年結束時，將關閉位於日本神奈川縣橫須賀市的追濱工廠。

法新社報導，日產去年虧損6710億日圓（約45億美元），已宣布將裁減該公司全球15%的人員。日產今年5月曾指出，將把在全球組裝工廠數量由目前的17家整合至10家。

日產今天發表聲明表示，該公司將於2027財年結束時，停止追濱工廠的汽車生產，將把生產線轉移至九州另一座現有工廠。

今年日產與本田（Honda）整合協商破局，日產正推動企業重整，縮減生產規模。

追濱廠於1961年開始營運，是日產主要工廠之一，年產能為24萬輛汽車，但由於日產銷售疲弱，該廠產能利用率一直很低。

美國總統川普今年稍早對日本汽車祭出25%關稅，在日本主要車廠中，日產被認為受到的衝擊最大。專家指出，這是因為日產的客戶一向對價格更為敏感。

日產的一條潛在出路是與台灣電子巨擘鴻海合作，鴻海以組裝iPhone聞名，正積極進軍汽車產業。

鴻海2月曾表示，該公司對收購日產大股東雷諾（Renault）所持股份持開放態度。