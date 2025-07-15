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美6月CPI數據出爐「升幅溫和提高」 預料Fed月底仍維持利率不變
美國6月整體消費者物價指數（CPI）升幅溫和擴大，比5月上升0.3%，符合預估，高於5月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.7%，高於預估的2.6%，以及5月時的2.4%升幅。經濟學者指出，由於通膨未持續降溫，預料聯準會（Fed）7月底會議仍將維持利率不變。
6月核心CPI比5月上升0.2%，低於預估的0.3%，是連續第5個月低於預估，主要是被汽車價格拖低，不過仍高於5月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.9%，符合預估，高於5月時的2.8%升幅。
扣除通膨之後的實質平均時薪比去年同期上升1%，升幅小於5月時的1.4%；實質平均周薪年升0.7%，低於5月時的1.4%升幅（修正數）。
經濟學者指出，CPI升幅溫和擴大，可能是因為效應開始逐步顯現，因此Fed本月可能按兵不動，並繼續觀望後續經濟數據，以進一步了解關稅對通膨及就業的可能影響。
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