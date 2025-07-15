快訊

又添一國！川普親曝「和印尼達成協議」與普拉伯沃直接交涉

美股早盤漲跌互見「輝達飆、台積電俏」 稀土股MP Material噴17%

遭高壓電傷命危！台電員工裝葉克膜搶救中 家屬趕赴醫院盼集氣

聽新聞
0:00 / 0:00

美6月CPI數據出爐「升幅溫和提高」 預料Fed月底仍維持利率不變

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）。路透
美國聯準會（Fed）。路透

美國6月整體消費者物價指數（CPI）升幅溫和擴大，比5月上升0.3%，符合預估，高於5月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.7%，高於預估的2.6%，以及5月時的2.4%升幅。經濟學者指出，由於通膨未持續降溫，預料聯準會Fed）7月底會議仍將維持利率不變。

6月核心CPI比5月上升0.2%，低於預估的0.3%，是連續第5個月低於預估，主要是被汽車價格拖低，不過仍高於5月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.9%，符合預估，高於5月時的2.8%升幅。

扣除通膨之後的實質平均時薪比去年同期上升1%，升幅小於5月時的1.4%；實質平均周薪年升0.7%，低於5月時的1.4%升幅（修正數）。

經濟學者指出，CPI升幅溫和擴大，可能是因為效應開始逐步顯現，因此Fed本月可能按兵不動，並繼續觀望後續經濟數據，以進一步了解關稅對通膨及就業的可能影響。

通膨 聯準會 美國 物價 消費者 Fed CPI

延伸閱讀

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

在美國外商工作卻像在印度？ 他怒噴印度人小圈圈文化

傳遞盤子收奉獻 仍是美國教會主流！比線上奉獻更普遍

民進黨：張智倫隱匿美國資產 停止說謊誠實面對

相關新聞

跟隨輝達腳步！AMD將重啟MI308晶片對陸銷售 股價應聲漲逾7%

超微（AMD）表示，在美國政府告知將批准放行後，計劃重新出貨MI308晶片到中國大陸，消息激勵該公司股價在早盤漲逾7%。...

美6月CPI數據出爐「升幅溫和提高」 預料Fed月底仍維持利率不變

美國6月整體消費者物價指數（CPI）升幅溫和擴大，比5月上升0.3%，符合預估，高於5月時的0.1%升幅；比去年同期上升...

美股早盤漲跌互見「輝達飆、台積電俏」 稀土股MP Material噴17%

美國6月核心消費者物價指數（CPI）的月增幅低於預期，而且輝達部分人工智慧（AI）晶片，可望恢復出貨給中國，美股15日早...

北美星巴克規定員工「每周進公司4天」 不同意者可離職

美國連鎖咖啡品牌星巴克今天要求部分遠距工作的主管返回辦公室上班，企業員工每週也需在辦公室上班4天，而非先前規定的3天

挑戰陸主導地位！美訂稀土保證收購價 比市價高出近一倍

美國國防部在破天荒入股稀土礦商MP原料公司後，將針對稀土制定一套獨立且價格更高的定價機制，以加強推動本土產業投資、從而打...

亞股漲多跌少！大陸Q2經濟成長符合預期 市場看好各國關稅協議

北京最新出爐的數據顯示中國第2季經濟成長符合預期，加上市場看好各國政府將與華府敲定協議，可望躲過川普關稅的樂觀心理，對股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。