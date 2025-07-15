北美星巴克規定員工「每周進公司4天」 不同意者可離職

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中央社／ 西雅圖14日綜合外電報導
美國連鎖咖啡品牌星巴克今天要求部分遠距工作的主管返回辦公室上班，企業員工每週也需在辦公室上班4天，而非先前規定的3天。圖為星巴克標誌在西雅圖公司總部展出。 美聯社
美國連鎖咖啡品牌星巴克今天要求部分遠距工作的主管返回辦公室上班，企業員工每週也需在辦公室上班4天，而非先前規定的3天。圖為星巴克標誌在西雅圖公司總部展出。 美聯社

美國連鎖咖啡品牌星巴克今天要求部分遠距工作的主管返回辦公室上班，企業員工每週也需在辦公室上班4天，而非先前規定的3天。

美聯社報導，星巴克（Starbucks）執行長尼柯爾（Brian Niccol）在發給員工的內部信件中說，從10月初開始，員工每週需在辦公室工作4天，而非先前規定的3天。

總部位於西雅圖的星巴克表示，旗下企業的「人員主管」必須在12個月內返回西雅圖總部或多倫多辦公室上班。今年2月，該公司僅要求副總以上主管到西雅圖或多倫多上班。

星巴克表示，這些主管轄下的個別員工不會被要求遷至辦公室。但未來所有職位的招募和調動都將要求員工在西雅圖或多倫多工作。

尼柯爾在信中寫道：「我們正重新建立辦公室文化，因為一起工作能帶來最佳成果。我們將更有效地分享想法、運用創意解決難題，同時更快速地採取行動。」

尼柯爾說，如果受影響員工不願搬遷，他們可以選擇「自願離職方案」，並獲得資遣費用。

儘管許多員工在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間逐漸習慣在家工作，但過去1年以來，愈來愈多公司要求員工返回辦公室。亞馬遜（Amazon）、AT&T和美國聯邦政府等主要雇主皆已要求員工每週進公司工作5天。允許完全遠距上班的職缺非常搶手。

星巴克發言人托格森（Lori Torgerson）表示，她無法說明目前有多少員工屬於「人員主管」或被允許遠距辦公。星巴克在全球各地擁有1萬6000名企業支持員工，其中包括咖啡烘焙師和倉管人員等。

離職 遠距 辦公室 星巴克 在家工作 主管

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