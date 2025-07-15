挑戰陸主導地位！美訂稀土保證收購價 比市價高出近一倍

美國國防部在破天荒入股稀土礦商MP原料公司後，將針對稀土制定一套獨立且價格更高的定價機制，以加強推動本土產業投資、從而打破中國大陸在稀土市場主導地位的力道再度升級。蘋果據傳也將宣布與MP原料共同宣布5億美元的協議，激勵MP原料股價15日在美股盤前大漲逾8%。

路透報導，根據10日公布的協議，美國國防部不僅取得MP原料的15%股權，成為最大股東，並且向MP原料採購稀土的支付價格，還設定幾乎比目前當前市價高一倍的最低保證收購價，兩種熱門稀土的支付價格將比目前由中國大陸設定的市價，高出110美元左右，但若價差超過110美元，國防部可獲得額外利潤的30%。

MP原料將在美國興建第二座稀土磁鐵製造設施，最終使每年產量增加7,000公噸，整體年產量可達1萬公噸，相當於美國去年的磁鐵消費量。MP原料已開採稀土，並進行加工作業，預期德州設施約略年底將開始量產磁鐵。

分析師指出，這項定價協議料將影響全球市場，對供應商有利，但可能推升汽車製造商與終端消費者的成本。

Adamas Intelligence總經理卡斯蒂盧認為，國防部這項定價體系的其他間接受惠者，可能包括比利時化工集團索爾維（Solvay）等業者，因為國防部的基準價格將刺激索爾維和其他公司也設定類似的價格水準，提供定價基礎。

另據福斯商業新聞報導，蘋果將與MP原料宣布5億美元的協議，包括蘋果將從MP原料的德州設施採購美製稀土磁鐵，還將在加州興建新的回收設施，進行二手電子產品的原料再加工。這兩家公司也將在德州興建另一座工廠生產磁鐵。

Adamas顧問公司預估，全球用於永久磁鐵的稀土需求，未來十年將倍增至約60.7萬公噸，需求的年成長幅度以美國的17%最大。

西方國家始終難以削弱中國大陸對全球九成稀土供應的掌控權，部分原因在於中國大陸設定的低價，削減在其他地區投資的誘因，西方礦商也已呼籲設定獨立的訂價機制，以幫助提高稀土供應競爭力。

西方各國迄今在提高本土稀土產業競爭力的成效有限，提升價格的協議都限於設定磁鐵溢價的零星交易。

曾任英國副首相的私募股權業者Appian資本顧問公司全球事務主管拉布（Dominic Raab）表示，他對川普政府總結認為僅靠稅務優惠不足以創造所需的投資規模，毫不意外，「下一步是，他們能擴大規模嗎」？