SpaceX星鏈進軍越南 年底有望展開服務

太空探索科技公司SpaceX的「星鏈」（Starlink）衛星網路有望於今年第4季獲越南頒發電信許可證，在當地展開服務。如此，越南可望成為東南亞第5個被「星鏈」覆蓋的國家。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南科技部副部長范德隆（Pham Duc Long）今天在科技部2025年上半年總結會議中提及上述訊息。他說，越南將頒發電信許可證，允許在一定管控下，展開低軌道衛星的電信服務試點。

范德隆指出，一旦企業完成投資手續並在越南成立法人後，將會獲得許可證，有望在第4季展開服務。

在2023年的越南國際創新博覽會上，「星鏈」下載速度約為150 Mbps至190Mbps；另有數據顯示，目前越南行動網路的平均下載速度為146Mbps，固網均速為203Mbps。

今年4月，SpaceX已獲得越南副總理胡德福（HoDuc Phoc）簽發的許可，允許試點展開衛星網路服務。據了解，SpaceX正在峴港（Da Nang）設置網路閘道器（Gateway）。

今年6月，越南科技部在記者會上回覆記者詢問時表示，SpaceX正在辦理各項企業成立手續，包括向越南財政部登記投資。待完成所有手續後，下一步還要申請電信許可證。

等一切就緒後，越南將是東南亞第5個擁有「星鏈」衛星網路服務的國家，其餘4國為菲律賓、馬來西亞、印尼和東帝汶。越南電信專家段光歡（DoanQuang Hoan）表示，衛星網路有能力迅速覆蓋越南所有訊號死角地區。

SpaceX是億萬富翁馬斯克（Elon Musk）創立的公司，馬斯克曾是美國總統川普（Donald Trump）團隊的顧問成員之一，後因政策分歧而中止合作。越南允許SpaceX推出網路服務，有分析師認為，這是越南先前為避免美國關稅打擊所採取的措施之一。