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亞股漲多跌少！大陸Q2經濟成長符合預期 市場看好各國關稅協議

中央社／ 香港15日綜合外電報導
北京最新出爐的數據顯示中國第2季經濟成長符合預期，加上市場看好各國政府將與華府敲定協議，可望躲過川普關稅的樂觀心理，對股市提供支撐，亞股今天漲多跌少。 示意圖／AI生成
北京最新出爐的數據顯示中國第2季經濟成長符合預期，加上市場看好各國政府將與華府敲定協議，可望躲過川普關稅的樂觀心理，對股市提供支撐，亞股今天漲多跌少。 示意圖／AI生成

北京最新出爐的數據顯示中國第2季經濟成長符合預期，加上市場看好各國政府將與華府敲定協議，可望躲過川普關稅的樂觀心理，對股市提供支撐，亞股今天漲多跌少。

中國今天公布第2季國內生產毛額（GDP）擴張5.2%，雖然這次成長速度略低於第1季，但符合法新社調查預估，另中國昨天公布的數據顯示，6月出口表現優於預期，其中對美國出口呈現強勁復甦。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示：「中國今年達成成長目標的步伐依然可期，但成長放緩的情況可能即將到來。」

亞股今天漲多跌少，港股早盤一度震盪，終場上漲逾1%，東京、雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓和雅加達股市都收漲。上海和馬尼拉股市則下跌。

馬尼拉 關稅 美國 經濟成長率 北京 亞股

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