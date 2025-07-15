速度破紀錄！美銀曝投資人擁抱風險資產 大買這三類寫新高
美國銀行（BofA）7月訪調顯示，基金經理人樂觀看待經濟成長與企業獲利，以破紀錄速度重回風險資產，大買美股、歐股、科技股。
根據訪調，以三個月基準來看，投資人資產組合的風險水位，寫2001年來新高。其中美股配置的升幅，創去年12月來之最；科技股配置也出現2009年來的三個月最大升幅，基金對歐元區股票的加碼程度，達四年高。
標普500指數改寫歷史新高之際，基金經理人益發看多，相信美國將可締結貿易協定。美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）說，他不認為股市在夏季會大幅拉回，目前股票部位不算「極端」，債市波動率仍處於低檔。但美銀也說，7月現金水位降至3.9%，為該行策略師的內部賣出訊號。
美銀調查顯示，對企業盈餘的樂觀程度，出現2020年來最大升幅。另外，市場情緒與川普4月發布關稅解放日宣言時，大不相同，淨59%受訪者說，未來一年經濟不大可能陷入衰退。
訪調並指出，投資人估計，美國對貿易夥伴徵收的最終關稅稅率為14%，高於6月預估的13%。眾人認為，最大的尾部風險是全球衰退，第二大尾部風險是通膨使聯準會（Fed）無法降息，第三大風險是美元跳水重貶。市場最擁擠的交易：做空美元（34%）、做多科技七雄（26%）、看多黃金（25%）、做多歐元區股票（6%）。
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