美國對輝達H20出口限制放手 路透曝：多家陸企火速下單急搶貨

在輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳15日宣布計劃恢復對大陸銷售H20晶片後，引發大陸多家業者搶購潮。路透引述兩名消息人士稱，包括字節跳動與騰訊等企業正加緊提交採購申請，盼及早取得供貨。同時，輝達亦設立「白名單」機制，作為獲取美國出口許可的重要步驟。

路透指，黃仁勳與美國前總統川普會晤後數日，輝達宣布計劃恢復對陸銷售H20晶片。上述兩名消息人士指，消息一出後，大陸企業正爭相向輝達下單採購這款晶片。輝達收到訂單後，需將其提交美國政府審批，目前字節跳動和騰訊正準備提交申請。同時，輝達已設立一份「白名單」機制，此舉是申請流程中的關鍵環節。可讓符合資格的大陸企業註冊並遞交採購意願，作為取得美方出口許可重要步驟。

雖然輝達正面臨華為等大陸本土GPU製造商的競爭壓力，但由於輝達的CUDA運算平台在AI訓練領域仍具不可替代性，多數大陸大型科技企業仍依賴其晶片。據悉，輝達的AI晶片一直是美國出口管制的重點對象，該政策目的是出於國家安全考量，以防止大陸獲得最先進晶片。

在15日稍早，黃仁勳在北京受訪時透露，美國政府已批准輝達向大陸出售H20晶片，公司即將開始出貨。隨後，輝達亦在官網發聲明指，已就H20晶片對大陸銷售事宜向美國政府提出申請，預計很快能獲得許可。

H20是輝達為應對出口管制、在2023年底專為大陸市場打造的AI晶片，曾是輝達在大陸合規銷售中性能最強的產品。今年4月，美國政府以國家安全為由，禁止輝達向大陸出口H20晶片，擔憂其可能被共軍用於推進軍事現代化。黃仁勳今年早前在Stratechery節目中透露，公司還因此放棄約150億美元的銷售計劃。

輝達此番重啟對大陸市場的銷售，正值中美雙方關係出現解凍跡象。近期大陸放寬稀土出口限制、美國則開放部分晶片設計軟體服務重啟在大陸的營運。

除恢復H20銷售，黃仁勳15日也在北京宣布推出新一代AI晶片「RTX Pro GPU」，這款晶片符合美國出口規定，適用於智慧工廠、物流等數字孿生領域。根據路透此前報導，這款新晶片預計採用RTX Pro 6000D架構，規格與價格均低於H20，可降低製造與供應風險，亦有助於輝達繼續深耕大陸市場。

根據輝達2024財年財報，截至1月26日止，大陸市場為公司貢獻約170億美元收入，占整體營收13%。黃仁勳多次公開強調，中國將持續是輝達全球業務成長的關鍵戰略市場。同時，他今日也再次重申，大陸市場非常大，對美國公司十分重要，強調美國企業紮根大陸市場至關重要。