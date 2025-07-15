對抗全球稀土荒！美政府推獨立稀土定價系統 挑戰大陸主導地位

路透14日報導，美國政府正支持一項計畫來打造個別、高於市價的稀土定價系統。根據10日公布的一份協議，五角大廈將為美國稀土礦商MP Materials保障兩種熱門稀土的最低定價，該價格幾乎是當前市價兩倍。

路透說，此舉代表美國進一步強化打破中國大陸在稀土市場主導權、帶動美國稀土業投資的作為。西方向來難以削弱中國對90%全球稀土供應的掌控，部分原因就出在中國設定的低價格，讓人缺少在其他地方投資的誘因。美國西部礦商長期敦促建立個別的定價系統以利他們競爭。

根據前述協議，美國國防部將為MP Materials的釹和鐠設定每公斤110美元定價。目前由中國設定的市價若與該價格有落差，將由國防部支付；但若市價高於110美元，國防部將取得額外收益的3成。目前市價約每公斤63美元。諮詢公司Project Blue指出，每公斤75至105美元就能支持在未來幾年達到足夠產量。

MP Materials主要受中國低價影響，去年淨損6540萬美元，預計約年底將在德州的設施開始商業磁鐵生產，初步將讓德州廠產量增至每年1000公噸，其後擴大至每年3000公噸。根據協議，五角大廈將以15%股份成為該公司最大股東，該公司也將在美國建造第2座稀土磁鐵製造設施，以讓年產量增加7000公噸。兩地總計1萬公噸的年產量，將達到美國去年磁鐵消費量。

該定價協議立即生效，分析家認為這應將產生全球性影響，對稀土商有利，但可能為車商和其客戶增加額外成本，讓稀土價格拉高。追蹤稀土業的諮詢公司艾達馬斯預測，全球對稀土永久磁鐵的需求在未來10年將增至兩倍以上，美國未來幾年的年增率最高，達17%。

稀土是17種金屬元素統稱，是製造具戰略重要性的超強磁鐵必備材料，可用於無人機、戰鬥機等軍事應用，也能用在電動車馬達和風力發電機等。時值美中貿易談判持續，中國對稀土出口的限制，讓世界仰賴中國滿足大多稀土需求的問題受到關注。

迄今西方各國政府在協助本土稀土產業競爭上少有成功。英國前副首相、現為投資礦業項目的私募股權基金Appian Capital諮詢公司全球事務主管拉布說，不意外川普政府認定單靠稅務優惠無法達到所需的投資水準，「下一步是，規模能否擴大？」