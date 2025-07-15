世銀：菲律賓倘政策改革降成本 可彌補關稅衝擊

美國政府將對菲律賓課徵20%進口關稅，世界銀行經濟專家表示，菲律賓仍有足夠的政策改革空間，足以降低業者經商成本，彌補外在因素帶來的衝擊。

世界銀行菲律賓辦事處今天在馬尼拉發布「菲律賓成長與就業報告」，經濟專家瓦雷拉（GonzaloVarela）說明，菲律賓只有不到10%的產品出口到美國，出口到美國的服務則不受影響。

瓦雷拉補充，競爭對手被課多少關稅，也是菲律賓應關注的另一事項，如果競爭對手面臨更高的關稅，菲律賓則可能蒙利。

但他強調，雖然外在因素不可控制，但菲律賓可以透過內部政策改革，以及降低投資成本、交易成本等措施，來彌補或緩解在國際市場遭遇的貿易障礙。

瓦雷拉說：「菲律賓有足夠的空間進行政策改革，以降低投資成本。」

他舉例說，外國公司到菲律賓註冊平均需要106天的時間，而在新加坡只要15天，這就增加了外商的投資成本，菲律賓政府可以做出政策決定，簡化註冊流程。

此外，菲律賓為群島經濟體，但國內航運卻受到政策限制，同樣提高了交易成本，菲律賓政府可以改變相關政策。

在「菲律賓成長與就業報告」中，世界銀行建議菲律賓政府透過策略性改革，加強對連接性和人力資本的投資，鼓勵民間投資來創造更多就業，使經濟成長軌跡貼近7%。

這份報告也指出，菲律賓正逐漸成為「內向型」發展經濟體，即較少產品出口以及且不參與全球價值鏈，出口型公司從2011年的3500家減至2022年的2700家，降幅將近23%，影響經濟成長與就業創造。

世界銀行建議，菲律賓必須對實體基礎設施、數位基礎設施以及人力資本等3大成長支柱作充足的投資，並降低進場障礙、促進競爭，鼓勵民間企業投資於可跨國販售的產品或服務，包括農業、製造業、旅遊業和商務服務業。