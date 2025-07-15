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關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
黃仁勳說，如要在人工智慧（AI）領域取得領先地位，關鍵是贏得全世界的開發人才。路透
黃仁勳說，如要在人工智慧（AI）領域取得領先地位，關鍵是贏得全世界的開發人才。路透

輝達執行長黃仁勳14日對美國提出建言，如要在人工智慧AI）領域取得領先地位，必須贏得全球的開發者，而且要先鎖定中國大陸的人才

Business Insider報導，黃仁勳在美國華府智庫「特別競爭研究計畫」 （Special Competitive Studies Project）14日發布的「致總統的備忘錄」（Memo to the President）訪談節目中表示，要領導人工智慧（AI）領域，並非僅涉及硬體或規範，而是關乎人。而現在，許多人才都身在美國可及範圍之外。

黃仁勳說：「全世界有50%的AI開發人才在中國。」「對任何平台來說，第一項任務就是贏得所有開發者」。

他說，在AI需求擴及每個國家、產業、公司之際，如今開發人員來自各個地方，像是非洲、拉丁美洲、東南亞、中東等等。

他也說，美國必須確保全世界的開發者，從晶片、基礎設施到雲端平台，都建立在「美國的技術堆疊」之上，「美國的技術堆疊應該成為全球標準」，「就像美元作為全球標準那樣」。而華府當局必須停止對相關管道施加限制，並開始聚焦於拓展自身影響力，「你的技術愈是普及，也將得到愈多的開發人才」。

他在今年稍早接受科技電子報Stratechery作者Ben Thompson訪問時也說，某些中國的AI研究人員，是世上最優秀的一群人，所以不意外像OpenAI和Anthropic這樣的公司，會延攬他們。

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