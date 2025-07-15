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全球智慧手機上季出貨成長放緩 iPhone略優於總平均

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
IDC的數據顯示，蘋果iPhone上季全球出貨仍有溫和成長。 路透
IDC的數據顯示，蘋果iPhone上季全球出貨仍有溫和成長。 路透

市場研究機構IDC周一（14日）公布的數據顯示，上季全球智慧手機出貨成長趨緩，原因是消費者擔憂美國關稅帶來經濟不確定性，壓抑了消費支出，尤其是低階產品的買氣大受影響。

根據初步資料，在第2季（4月至6月），全球智慧手機出貨量僅成長1%，達到2.952億支，成長率低於第1季的1.5%成長率。

蘋果的iPhone第2季全球出貨4,640萬支，較去年同期的4,570萬支成長1.5%。但上季iPhone對中國大陸市場出貨衰減1%，靠著在其他新興市場的兩位數成長，補上缺口且總出貨量取得溫和成長。

南韓三星智慧手機上季拿下全球市占第一，且成長率也居冠，出貨量年增7.9%至5,800萬支，主要受惠於推出Galaxy A36和A56新機。中國大陸小米出貨4,250萬支，市占排名第三。第2季全球智慧手機市占率前五名依次為：三星（19.7%）、蘋果iPhone（15.7%）、小米（14.4%）、Vivo（9.2%）、Transsion（8.5%）。

IDC說，整體而言，消費者對智慧手機的支出優先度下降，尤其是對低階產品的需求持續疲弱。IDC全球客戶裝置資深研究主管波帕爾（Nabila Popal）說，「經濟不確定性往往壓縮市場對低階產品的需求，該類產品的價格敏感度最高。因此，低階Android手機面臨壓力，拖累整體市場成長。」

手機廠商持續推升高價位產品的銷量，以彌補整體出貨量放緩，同時也試著在較平價的機種加入人工智慧（AI）功能以吸引消費者。

IDC客戶裝置研究主管Anthony Scarsella認為，「面對持續的政治挑戰、戰爭影響，以及關稅所帶來的複雜局勢下，智慧手機市場仍能實現1%的成長，這市場有望回到成長軌道的一個關鍵指標。」

消費者 成長率 iPhone

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