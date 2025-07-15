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不怕天災、就怕錯過搖錢樹！巨災債券發行額創新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巨災債券今年來發行額已超越去年同期，創下新高紀錄。路透
巨災債券今年來發行額已超越去年同期，創下新高紀錄。路透

全球巨災債券（Catastrophe Bonds）今年發行金額創歷史新高，反映保險業者正加快腳步，將颶風、野火等風險轉嫁給資本市場裡追求高收益的投資人。

根據Artemis.bm的數據，今年迄今，巨災債券已發行181億美元，不僅高於去年同期，更超越前次高點、2024年全年177億美元。

隨著極端氣候事件頻繁發生，保險業每年承擔的自然災害理賠金額已突破千億美元。瑞士再保險警告，若遇高峰年，損失恐飆至3,000億美元。怡安證券執行長Richard Pennay指出，保險業別無選擇，必須透過巨災債券市場分散風險

這類債券通常與特定重大災害掛鉤，若災情未達觸發門檻，投資人可享高於政府公債的收益，反之則可能面臨本金損失。

根據瑞士再保險的資料，巨災債券總回報率過去一年上漲14%、五年累計漲幅超過50%，高報酬加上與股債市連動性低，使其備受大型機構、多策略避險基金以及家族辦公室等市場青睞。近來還有涵蓋印度地震與英國洪災等區域風險的新債券發行，市場範圍持續擴展。

儘管2024年發生數起風災，包括Helene與Milton颶風，但大多未觸發債券損失條件，進一步提振市場信心與買氣。

颶風 分散風險 保險

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