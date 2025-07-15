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新加坡製造貿易第2季增長加速 提前出貨推升動能

中央社／ 新加坡15日專電

新加坡第2季與製造貿易相關產業成長加快，分析指出，區域「提前出貨」熱潮推動經濟活動增溫。不過經濟專家指出，隨著美國對等關稅8月實施後，這波動能可能較難延續。

聯合早報報導，新加坡貿工部發布初步預估數據，新加坡製造業、建築業和服務業第2季分別與同期相比擴張5.5％、4.9％和4.1％。巴克萊銀行（Barclays）經濟專家陳光陞認為，製造業在第2季實現0.1％增長，是在第1季大幅萎縮5.5％之後回穩。他觀察，批發與零售業以及運輸與倉儲業第2季較前期相比擴張2.7％，相比第1季的0.8％，擴張速度明顯加快。他認為，這可能反映從新加坡轉運貿易有所增加，帶動與貿易相關的服務業增長。

貿工部指出，運輸與倉儲業的增長主要由海運所帶動，而批發貿易的增長則由機械、設備和用品帶動，在美國暫緩實施對等關稅的90天內，區域提前出貨的經濟活動增加。

大華銀行經濟專家許俊傑表示，提前出貨的主要是電子產品的轉口貿易，以及部分電子產品的非石油本地出口。新加坡是亞洲重要貨貿樞紐，帶動中間產業盛況動力主要來自國際貿易流動，有些與新加坡本身無直接關聯，而是其他國家或地區之間的轉運貿易活動。鑑於新加坡對國際貿易的依賴程度，該國的經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

美國總統川普先前公布對多國加徵關稅的名單中，新加坡被課徵10%的關稅，稅率相對較低，是否課徵新的稅率仍為未知數。新加坡副總理兼貿工部長顏金勇日前表示，將前往美國商討新加坡藥品出口的關稅減免事宜。

新加坡興業銀行首席經濟師顏聖充估算，新加坡如果繼續被徵收10％關稅，出口將減少0.9％。他預計新加坡出口需求若受影響，製造業在下半年可能將面對逆風。

報導提及，貿工部指出，第2季到訪新加坡的國際旅客比去年同期增加，帶動住宿業。馬來亞銀行經濟師蔡學敏和李順榮指出，今年4月和5月到訪新加坡的旅客人次較同期增加6％，部分原因是來自中國的旅客人數增加，以及女神卡卡（Lady Gaga）在新加坡舉辦演唱會所帶動的人流。女神卡卡5月在新加坡舉辦演唱會，是她當時世界巡演在亞洲的唯一站點。

美國 新加坡

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