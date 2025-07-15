富達：風險情緒轉好 留意評價面過度擴張

富達國際指出，最新公布的對等關稅清單顯示，亞洲國家面臨較高的關稅風險。市場普遍認為，這次調升關稅是一種談判策略，但風險在於，關稅可能陷入冗長的談判過程，從而因不確定性延長而拖累經濟成長。

市場開始猜測，各國或將採取報復或讓步的舉動。富達指出，長遠而言，關注焦點依然在於，關稅差異將如何重塑供應鏈。美中之間及美國與亞洲之間的關稅差異正在縮小。這種變化可能導致亞洲各國在短期內，將開始減少用於繞道或轉運的資本支出擴張，從而改變區域內的經濟格局。

富達指出，在債市方面，美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄顯示，官員們態度分歧，但大多數官員支持今年降息的立場。官員們一致表示，美國現行關稅政策將如何影響通貨膨脹，存在「相當大的不確定性」。現階段而言，美國經濟穩定，提供聯準會（Fed）一些緩衝空間，但關稅的影響正逐漸打亂Fed利率政策的節奏。

就資產配置角度來看，由於風險情緒轉好，富達將美股及新興股市上調到加碼，但對歐股及不含日本的亞太地區則是維持中立。日本是富達唯一大幅加碼的股市，著眼於日本可望受惠於通膨正常化及公司治理持續進行。市場投資氣氛改善，可望吸引更多日本民眾進入股市。