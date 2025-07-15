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OpenAI、xAI等4家公司獲美國防部合約 單筆最高2億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國國防部。路透
美國國防部。路透

美國國防部周一宣布，已與四家全球頂尖人工智慧（AI）公司簽約，加速軍方導入這項新興技術。

這項由國防部數位與人工智慧辦公室（CDAO）主導的採購案，合作對象包括OpenAI、Alphabet旗下的Google、新創公司Anthropic，以及馬斯克創辦的xAI。合約具體金額未公開，但每份合約價值最高可達2億美元。

CDAO主任Doug Matty表示：「將現成的商業解決方案整合到作戰、情報、業務與企業資訊系統等關鍵任務，將加速先進AI的應用。」

這些合約不僅能為AI公司創造可觀營收，更是進軍政府採購市場的戰略跳板。xAI同日於社群媒體上宣布推出「Grok for Government」系統，鎖定聯邦政府、州政府和國安機構銷售其AI模型。國防部表示，目前正採取「商業優先」策略來加速AI導入。

美國國防 社群媒體 國防部 OpenAI

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