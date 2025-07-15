搶運潮！洛杉磯港進口猛反彈 6月吞吐量創新高 本月估繼續大增
美國最繁忙港口洛杉磯港，歷經5月進口量因川普關稅嚴重打擊而大跌後，6月出現強勁反彈，零售商擔心關稅提高，紛紛開始為年底假期購物季囤貨。由於美國總統川普現在又定下8月1日關稅生效，預期7月進口還會持續激增。
洛杉磯港6月處理的進口貨物量為470,450個TEU（20呎櫃），洛杉磯港執行董事長塞羅卡（Gene Seroka）說，較去年同期成長約10%，與5月相比，大幅增加32%。
5月時，美國曾短暫對中國大陸進口到美國的商品課徵145%超高關稅，洛杉磯港的進口商品量應聲崩減。直到6月中旬，美中達成貿易休兵協議，關稅回降後，進口才又開始增加。
塞羅卡說：「因為今年夏季稍後可能會有較高的關稅，我們現在看到貨品趕在那之前進來，形成進口旺季。」他表示，中國大陸製造商應該已經收到年底假期購物季的商品貨物訂單。
若合計進出口貨物量，洛杉磯港6月共處理89.2萬個TEU，創下6月的新高紀錄。今年上半進出口量年增5%。塞羅卡樂見6月港口進出口貨物處理量創新，他表示，這也凸顯了關稅的長鞭效應。
鑑於川普近期對貿易夥伴單方面發出關稅稅率通知函，且定下8月1日生效，塞羅卡認為7月洛杉磯港貨吞吐量會持續大增，除了在期限提前進口，為因應貿易夥伴可能進行報復也提高美國商品關稅，出口也會搶時間趕運。
全美零售聯盟（NRF）已經預測，8月到11月，進口到美國的商品量將出現兩位數減幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言