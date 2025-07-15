搶運潮！洛杉磯港進口猛反彈 6月吞吐量創新高 本月估繼續大增

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。 歐新社
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。 歐新社

美國最繁忙港口洛杉磯港，歷經5月進口量因川普關稅嚴重打擊而大跌後，6月出現強勁反彈，零售商擔心關稅提高，紛紛開始為年底假期購物季囤貨。由於美國總統川普現在又定下8月1日關稅生效，預期7月進口還會持續激增。

洛杉磯港6月處理的進口貨物量為470,450個TEU（20呎櫃），洛杉磯港執行董事長塞羅卡（Gene Seroka）說，較去年同期成長約10%，與5月相比，大幅增加32%。

5月時，美國曾短暫對中國大陸進口到美國的商品課徵145%超高關稅，洛杉磯港的進口商品量應聲崩減。直到6月中旬，美中達成貿易休兵協議，關稅回降後，進口才又開始增加。

塞羅卡說：「因為今年夏季稍後可能會有較高的關稅，我們現在看到貨品趕在那之前進來，形成進口旺季。」他表示，中國大陸製造商應該已經收到年底假期購物季的商品貨物訂單。

若合計進出口貨物量，洛杉磯港6月共處理89.2萬個TEU，創下6月的新高紀錄。今年上半進出口量年增5%。塞羅卡樂見6月港口進出口貨物處理量創新，他表示，這也凸顯了關稅的長鞭效應。

鑑於川普近期對貿易夥伴單方面發出關稅稅率通知函，且定下8月1日生效，塞羅卡認為7月洛杉磯港貨吞吐量會持續大增，除了在期限提前進口，為因應貿易夥伴可能進行報復也提高美國商品關稅，出口也會搶時間趕運。

全美零售聯盟（NRF）已經預測，8月到11月，進口到美國的商品量將出現兩位數減幅。

美國 洛杉磯 川普

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