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美政策轉彎！輝達H20晶片可望獲准銷陸 那指期貨與港股飆慶祝行情

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）準備重啟H20人工智慧（AI）晶片銷往中國大陸，因川普政府官員告知出口申請將獲准。路透
輝達（Nvidia）準備重啟H20人工智慧（AI）晶片銷往中國大陸，因川普政府官員告知出口申請將獲准。路透

輝達（Nvidia）計劃恢復向中國大陸銷售H20人工智慧（AI）晶片，因獲華盛頓保證此類出貨將獲批准，此事顛覆川普政府先前全面封鎖的強硬立場，

輝達周一在官方部落格透露，美國政府官員已口頭告知公司，H20晶片的出口申請將獲放行。這款晶片是輝達為符合早前美國貿易限制、專為大陸市場設計的版本，但自4月起也遭封殺。負責半導體出口管制的美國商務部尚未對此置評。

消息公布後，那斯達克期貨大漲，港股與中概股同步走揚，恆生科技指數一度上漲2.2%，資料中心業者如北京光環新網股價更飆升近8%。

瑞聯銀行董事總經理Vey-Sern Ling表示：「輝達重啟H20銷售絕對是利多，受惠的不只是公司業績，也包括AI晶片供應鏈與中國大陸正在打造AI能力的平台。美中關係無疑有了正面發展。」

輝達執行長黃仁勳上周曾與川普會面，並於本周赴北京參加一場大型供應鏈博覽會。他已向中國客戶表示，有信心美方將核發新一輪出口許可，H20出貨可望儘快恢復。此外，輝達也計劃推出針對中國大陸市場的全新合規特供版RTX PRO晶片，其規格未觸發美國審查門檻。

川普政府此次對H20管制的政策急轉彎，對黃仁勳而言堪稱一大勝利。過去數月，他對華府半導體出口限制多次表達不滿，5月曾批評那些措施「失策」，反而會助長華為崛起。他前一日還說，解放軍不會依賴輝達晶片，因為美國隨時可能限制供應。

H20是輝達旗艦AI加速晶片的閹割版，專為中國大陸市場打造，用以因應自2022年起陸續收緊的美國禁令。這些限制已波及輝達兩代為大陸設計的處理器——H800與H20。今年4月川普政府將H20列入管制後，黃仁勳曾表示，輝達將因此面臨數十億美元的庫存損失。

美國 H20

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